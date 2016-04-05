"Эти люди бегут от расправ киевского режима. Они нам доверились и им пока некуда идти. Там нужны палатки, пункты обогрева, точки доступа в интернет для связи с родными, еда и вода, да и просто помощь и поддержка", - написал один из российских пропагандистов.
Hotab написав:crumd, шо с ліцом? Швидкий штурм Слов'янська і Краматорська (ті, що мали бути наступними вже зараз) поки відкладається, да? А, ти в сауні. Ну ладно. Долярчик, відгукнись, що живий. Не псуй нам наше маленьке свято.
Так я відгукнувся - на валютній І все своє "бачення" там розклав по полицях
otg написав:Какой то чечен сказал что заманивают наши войска.
Завтра будет, как 200 дней сначала "сво на Украине". За это время наша Ненька существует, армия работает... Всё это говорит о том, что высшее командование понимает ситуацию войны адекватно и принимает правильные решения. У россиян со вчера происходит сбой в их мышлении и помойке надо же как-то объясниться ))) Верим ВСУ, молимся за них и притягиваем желанный для нашої Неньки исход.
otg написав:Вообще то выступ действительно не очень хорошо.
С бухты барахты такое не планировалось. IMHO. Как по мне, то информация проверялась несколько раз, учитывались многие моменты и т. п. С учётом текущая результата, руководство не ошиблось и надеюсь, что результат будет только нам на руку.
otg написав:Нужно на Изюм срочно развивать наступление. И очень внимательно смотреть на Север.
Спустя пару минут после твоего сообщения уже начали появляться про Изюм. Этот момент говорит о том, что тактика выбрана правильно )
Все ніяк не вгамуєшся зі своїм плюсодрочерством)) Ну цілий і добре Сьогодні ледве довезли поранених. Погода жахлива в центрі держави. У Вінницю взагалі не пробрались, віддали в БЦ, там теж шпиталь. Ну і щодня санітарний потяг привозить тих, хто здатний перенести дорогу. 100+ в кожному потязі.
Howl написав:ЛАД, взяв под контроль Купянск, который своего рода служил основной артерией поставок для Изюма и северной части Донецкой области (Святогорска, Лимана, Ямполя и т. п.), указанные территории будет очень сложно или нелогично удерживать в какой-то степени. Возможно, их форсировать не будут, но там точно будет русьне тяжело. Это моё мнение и понимание.
Согласен. Вчера или позавчера писал о том, что был бы рад, если бы хотя бы приблизились к Купянску и взяли его под огневой контроль. Если он действительно освобождён, ещё лучше. Это резко ухудшает (если вообще не сводит на нет) перспективы РФ на Донбассе. Но хотелось бы увидеть официальные сообщения.
Howl написав:ЛАД, взяв под контроль Купянск, который своего рода служил основной артерией поставок для Изюма и северной части Донецкой области (Святогорска, Лимана, Ямполя и т. п.), указанные территории будет очень сложно или нелогично удерживать в какой-то степени. Возможно, их форсировать не будут, но там точно будет русьне тяжело. Это моё мнение и понимание.
Согласен. Вчера или позавчера писал о том, что был бы рад, если бы хотя бы приблизились к Купянску и взяли его под огневой контроль. Если он действительно освобождён, ещё лучше. Это резко ухудшает (если вообще не сводит на нет) перспективы РФ на Донбассе. Но хотелось бы увидеть официальные сообщения.
Все ніяк не вгамуєшся зі своїм плюсодрочерством)) Ну цілий і добре Сьогодні ледве довезли поранених. Погода жахлива в центрі держави. У Вінницю взагалі не пробрались, віддали в БЦ, там теж шпиталь. Ну і щодня санітарний потяг привозить тих, хто здатний перенести дорогу. 100+ в кожному потязі.
Минус второй родственник.((( На этот раз дальний с Черкащины. Юг, пехота. Вечная память.