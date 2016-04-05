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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2212221322142215>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Предатели из Купянска, Балаклеи и Изюма массово бегут в РФ (видео)
"Эти люди бегут от расправ киевского режима. Они нам доверились и им пока некуда идти. Там нужны палатки, пункты обогрева, точки доступа в интернет для связи с родными, еда и вода, да и просто помощь и поддержка", - написал один из российских пропагандистов.

Ну ничего, пусть помёрзнут ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:13

  Hotab написав:crumd, шо с ліцом? Швидкий штурм Слов'янська і Краматорська (ті, що мали бути наступними вже зараз) поки відкладається, да?
А, ти в сауні. Ну ладно.
Долярчик, відгукнись, що живий. Не псуй нам наше маленьке свято.

Так я відгукнувся - на валютній :oops: :P
І все своє "бачення" там розклав по полицях ;)
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шото мне подсказывает, что скоро будет очередной "шаг доброй воли" ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:24

  Howl написав:
  otg написав:Какой то чечен сказал что заманивают наши войска.
Завтра будет, как 200 дней сначала "сво на Украине". За это время наша Ненька существует, армия работает... Всё это говорит о том, что высшее командование понимает ситуацию войны адекватно и принимает правильные решения.
У россиян со вчера происходит сбой в их мышлении и помойке надо же как-то объясниться )))
Верим ВСУ, молимся за них и притягиваем желанный для нашої Неньки исход.

  otg написав:Вообще то выступ действительно не очень хорошо.
С бухты барахты такое не планировалось. IMHO. Как по мне, то информация проверялась несколько раз, учитывались многие моменты и т. п. С учётом текущая результата, руководство не ошиблось и надеюсь, что результат будет только нам на руку.

  otg написав:Нужно на Изюм срочно развивать наступление. И очень внимательно смотреть на Север.
Спустя пару минут после твоего сообщения уже начали появляться про Изюм. Этот момент говорит о том, что тактика выбрана правильно )
Дай то бог.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Так я відгукнувся - на валютній

Все ніяк не вгамуєшся зі своїм плюсодрочерством))
Ну цілий і добре :)
Сьогодні ледве довезли поранених. Погода жахлива в центрі держави. У Вінницю взагалі не пробрались, віддали в БЦ, там теж шпиталь.
Ну і щодня санітарний потяг привозить тих, хто здатний перенести дорогу. 100+ в кожному потязі.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:30

  Howl написав:ЛАД, взяв под контроль Купянск, который своего рода служил основной артерией поставок для Изюма и северной части Донецкой области (Святогорска, Лимана, Ямполя и т. п.), указанные территории будет очень сложно или нелогично удерживать в какой-то степени. Возможно, их форсировать не будут, но там точно будет русьне тяжело.
Это моё мнение и понимание.

Согласен.
Вчера или позавчера писал о том, что был бы рад, если бы хотя бы приблизились к Купянску и взяли его под огневой контроль. Если он действительно освобождён, ещё лучше.
Это резко ухудшает (если вообще не сводит на нет) перспективы РФ на Донбассе.
Но хотелось бы увидеть официальные сообщения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:34

  ЛАД написав:
  Howl написав:ЛАД, взяв под контроль Купянск, который своего рода служил основной артерией поставок для Изюма и северной части Донецкой области (Святогорска, Лимана, Ямполя и т. п.), указанные территории будет очень сложно или нелогично удерживать в какой-то степени. Возможно, их форсировать не будут, но там точно будет русьне тяжело.
Это моё мнение и понимание.

Согласен.
Вчера или позавчера писал о том, что был бы рад, если бы хотя бы приблизились к Купянску и взяли его под огневой контроль. Если он действительно освобождён, ещё лучше.
Это резко ухудшает (если вообще не сводит на нет) перспективы РФ на Донбассе.
Но хотелось бы увидеть официальные сообщения.

В СБУ подтвердили освобождение от оккупантов Купянска: спецназовцы в городе (фото)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:34

  Hotab написав:
  Успіх написав:Так я відгукнувся - на валютній

Все ніяк не вгамуєшся зі своїм плюсодрочерством))
Ну цілий і добре :)
Сьогодні ледве довезли поранених. Погода жахлива в центрі держави. У Вінницю взагалі не пробрались, віддали в БЦ, там теж шпиталь.
Ну і щодня санітарний потяг привозить тих, хто здатний перенести дорогу. 100+ в кожному потязі.

Минус второй родственник.((( На этот раз дальний с Черкащины.
Юг, пехота.
Вечная память.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:36

  pesikot написав:
  ЛАД написав:И "одна страна, один фюрер, один народ" не наш лозунг. "Единомыслие" насаждается диктаторскими режимами - Гитлер, Сталин.
Хватит уже наезжать на восток.

И этот человек поддерживает также единый телемарафон и выбрасывание из эфира 3-х каналов :)

Вы не улавливаете разницу между войной и мирным временем?
В мирное время я, возможно, выступал бы и против запрета ОПЗЖ. И точно против лишения эфира.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:47


Всё же хотелось бы услышать заявления Генштаба, а не блогеров или даже СБУ.
ЛАД
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