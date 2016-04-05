Howl написав:

otg написав: Какой то чечен сказал что заманивают наши войска. Какой то чечен сказал что заманивают наши войска.

otg написав: Вообще то выступ действительно не очень хорошо. Вообще то выступ действительно не очень хорошо.

otg написав: Нужно на Изюм срочно развивать наступление. И очень внимательно смотреть на Север. Нужно на Изюм срочно развивать наступление. И очень внимательно смотреть на Север.

Завтра будет, как 200 дней сначала "сво на Украине". За это время наша Ненька существует, армия работает... Всё это говорит о том, что высшее командование понимает ситуацию войны адекватно и принимает правильные решения.У россиян со вчера происходит сбой в их мышлении и помойке надо же как-то объясниться )))Верим ВСУ, молимся за них и притягиваем желанный для нашої Неньки исход.С бухты барахты такое не планировалось. IMHO. Как по мне, то информация проверялась несколько раз, учитывались многие моменты и т. п. С учётом текущая результата, руководство не ошиблось и надеюсь, что результат будет только нам на руку.Спустя пару минут после твоего сообщения уже начали появляться про Изюм. Этот момент говорит о том, что тактика выбрана правильно )