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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2212221322142215
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:49

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:И "одна страна, один фюрер, один народ" не наш лозунг. "Единомыслие" насаждается диктаторскими режимами - Гитлер, Сталин.
Хватит уже наезжать на восток.

И этот человек поддерживает также единый телемарафон и выбрасывание из эфира 3-х каналов :)

Вы не улавливаете разницу между войной и мирным временем?
В мирное время я, возможно, выступал бы и против запрета ОПЗЖ. И точно против лишения эфира.

Улавливаю, под соусом "война всё спишет", убирают конкурентов из телеэфира и одно единомыслие осталось

Кстати, у нас война с 2014 года, но я что-то ранее такого не наблюдал. Все телеканалы работали
Улавливаете или нет ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 14:05

  pesikot написав:...........
Кстати, у нас война с 2014 года, но я что-то ранее такого не наблюдал. Все телеканалы работали
Улавливаете или нет ?

Не стоит сравнивать божий дар с яичницей.
На фоне сегодняшних событий называть войной то, что происходило предыдущие 7,5 лет не комильфо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 14:15

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Так я відгукнувся - на валютній

Все ніяк не вгамуєшся зі своїм плюсодрочерством))
Ну цілий і добре :)
Сьогодні ледве довезли поранених. Погода жахлива в центрі держави. У Вінницю взагалі не пробрались, віддали в БЦ, там теж шпиталь.
Ну і щодня санітарний потяг привозить тих, хто здатний перенести дорогу. 100+ в кожному потязі.

Минус второй родственник.((( На этот раз дальний с Черкащины.
Юг, пехота.
Вечная память.

Останнім часом - дуже фігачать по нас касетами :evil:
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