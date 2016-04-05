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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 вер, 2022 13:49
ЛАД написав:
Вы не улавливаете разницу между войной и мирным временем?
pesikot написав: ЛАД написав:
И "одна страна, один фюрер, один народ" не наш лозунг. "Единомыслие" насаждается диктаторскими режимами - Гитлер, Сталин.
Хватит уже наезжать на восток.
И этот человек поддерживает также единый телемарафон и выбрасывание из эфира 3-х каналов
В мирное время я, возможно, выступал бы и против запрета ОПЗЖ. И точно против лишения эфира.
Улавливаю, под соусом "война всё спишет", убирают конкурентов из телеэфира и одно единомыслие осталось
Кстати, у нас война с 2014 года, но я что-то ранее такого не наблюдал. Все телеканалы работали
Улавливаете или нет ?
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:05
pesikot написав:
...........
Кстати, у нас война с 2014 года, но я что-то ранее такого не наблюдал. Все телеканалы работали
Улавливаете или нет ?
Не стоит сравнивать божий дар с яичницей.
На фоне сегодняшних событий называть войной то, что происходило предыдущие 7,5 лет не комильфо.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:15
antey1969 написав: Hotab написав: Успіх написав:
Так я відгукнувся - на валютній
Все ніяк не вгамуєшся зі своїм плюсодрочерством))
Ну цілий і добре
Сьогодні ледве довезли поранених. Погода жахлива в центрі держави. У Вінницю взагалі не пробрались, віддали в БЦ, там теж шпиталь.
Ну і щодня санітарний потяг привозить тих, хто здатний перенести дорогу. 100+ в кожному потязі.
Минус второй родственник.((( На этот раз дальний с Черкащины.
Юг, пехота.
Вечная память.
Останнім часом - дуже фігачать по нас касетами
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