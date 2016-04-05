Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 вер, 2022 13:49
ЛАД написав: pesikot написав: ЛАД написав:
И "одна страна, один фюрер, один народ" не наш лозунг.
"Единомыслие" насаждается диктаторскими режимами - Гитлер, Сталин.
Хватит уже наезжать на восток.
И этот человек поддерживает также единый телемарафон и выбрасывание из эфира 3-х каналов
Вы не улавливаете разницу между войной и мирным временем?
В мирное время я, возможно, выступал бы и против запрета ОПЗЖ. И точно против лишения эфира.
Улавливаю, под соусом "война всё спишет", убирают конкурентов из телеэфира и одно единомыслие осталось
Кстати, у нас война с 2014 года, но я что-то ранее такого не наблюдал. Все телеканалы работали
Улавливаете или нет ?
pesikot
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:05
pesikot написав:
...........
Кстати, у нас война с 2014 года, но я что-то ранее такого не наблюдал. Все телеканалы работали
Улавливаете или нет ?
Не стоит сравнивать божий дар с яичницей.
На фоне сегодняшних событий называть войной то, что происходило предыдущие 7,5 лет не комильфо.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:15
antey1969 написав: Hotab написав: Успіх написав:
Так я відгукнувся - на валютній
Все ніяк не вгамуєшся зі своїм плюсодрочерством))
Ну цілий і добре
Сьогодні ледве довезли поранених. Погода жахлива в центрі держави. У Вінницю взагалі не пробрались, віддали в БЦ, там теж шпиталь.
Ну і щодня санітарний потяг привозить тих, хто здатний перенести дорогу. 100+ в кожному потязі.
Минус второй родственник.((( На этот раз дальний с Черкащины.
Юг, пехота.
Вечная память.
Останнім часом - дуже фігачать по нас касетами
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:37
По предварительной информации, ВСУ уже под Лисичанском Луганской области
За попередньою інформацією, Ямпіль під контролем Збройних Сил.
Востаннє редагувалось
edvardd
в Суб 10 вер, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:41
https://www.unian.ua/lite/stars/vidoma- ... 73846.html
Відома українська співачка Анжеліка Рудницька розчарована тим, що Віталію Козловському присвоїли орден "За заслуги" ІІІ ступеня. На її думку, це недоречно, адже співак після 2014 року продовжував виступати в Росії. Так, Рудницька нагадала, що в 2018 році Віталій співав у Москві на День Перемоги.
Своїми роздумами Анжеліка поділилася в інтерв'ю Олені Берестенко.
"У 2018 році Віталій Козловський на День Перемоги в Москві виступав. Владу це не стримало і вони йому дали орден", – сказала зірка.
Таке рішення влади Анжеліка Рудницька назвала "плювком в обличчя українському народу".
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:43
edvardd написав:
По предварительной информации, ВСУ уже под Лисичанском Луганской области
120км за сутки по лесам даже без боя и то сложно
Купянск -Лисичанск 123км
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:43
edvardd написав:
По предварительной информации, ВСУ уже под Лисичанском Луганской области
Как-то слишком много бравурных сообщений.
Давайте подождём вечернего сообщения Генштаба.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:50
ЛАД написав:
Как-то слишком много бравурных сообщений.
Давайте подождём вечернего сообщения Генштаба.
Не думаю, що Генштаб буде щось конкретне озвучувати. Купа повідомлень розганяють паніку русні.
Але з Ізюма відео вже є...
sashaqbl
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:52
prodigy написав: edvardd написав:
По предварительной информации, ВСУ уже под Лисичанском Луганской области
120км за сутки по лесам даже без боя и то сложно
Купянск -Лисичанск 123км
Северск-Лисичанск - 30 км.
Верхнекаменское-Лисичанск - 21 км.
Но как-то слишком. Столько за один день означает, что фронт на востоке просто посыпался. Как-то не очень верится.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:54
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Как-то слишком много бравурных сообщений.
Давайте подождём вечернего сообщения Генштаба.
Не думаю, що Генштаб буде щось конкретне озвучувати. Купа повідомлень розганяють паніку русні.
Але з Ізюма відео вже є...
Об освобождении Купянска и Изюма должны сообщить. Или Зеленский скажет.
Слишком заметные города. Это не какая-то деревушка, о которой никто не слышал.
ЛАД
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