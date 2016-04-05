Додано: Суб 10 вер, 2022 15:45

🍁 Сводка за вечер 9, ночь-утро-день 10 сентября от информационного проекта Volya.



К пяти часам вечера 9 сентября российские войска отступили из Купянска и Изюма. В городах остались забытые подразделения ВС РФ, Росгвардии. Без координации между собой, единого командования и нормальной связи.

ВСУ заняли плацдармы на правом берегу реки Оскол в районе населенного пункта Боровая, а также населенный пункт Оскол восточнее Изюма.

Около восьми вечера началось наступление ВСУ со стороны Славянска на Лиман. К десяти вечера Лиман был взят, в течение ночи в нем шли зачистки. После освобождения Лимана украинской армией ВС РФ спешно отступили из Святогорска и Яровой.

В течение ночи ВСУ занимались очисткой Купянска и Изюма от остатков российских подразделений. К раннему утру оба города были полностью под контролем украинской армии.

Утром в Изюм прибыли украинские криминалисты, по нашей информации, их много. С одной стороны, это стандартная практика, с другой, возможны новые свидетельства военных преступлений российской стороны, поскольку в Изюме, со слов нескольких российских офицеров, находилась спецтюрьма, где подвергались пыткам как гражданские, заподозренные в партизанской деятельности, так и военнопленные.

ВС РФ с утра сначала попытались выстроить оборону по линии Нижняя Дуванка-Сватово-Кременная, но быстро поняли, что ничего не получается, потому что катастрофически не хватало людей. Из Сватово началось бегство. К двум часам дня 10 сентября в населенном пункте остались только мелкие отряды Росгвардии и НМ ЛДНР, которые не получали приказов или не имели связи.

По информации из штаба группировки ВС РФ была попытка выстроить новую линию Лисичанск-Кременная-Новая Астрахань-Старобельск, но российские офицеры на месте сомневаются, что это удастся сделать, потому что нет нормальной координации между подразделениями, нет связи, нет четких приказов из штаба группировки. Главное, нет полного понимания происходящего. Вполне вероятно, что Лисичанск и Кременная могут быть оставлены в ближайшие часы.

При сохранении темпов украинского наступления и продолжающейся апатии российского командования, ВС РФ могут потерять контроль над всеми оккупированными территориями севернее Луганска уже в ближайшие три-пять дней.

По отрывочным сведениям с мест, российские войска начали отступление с позиций севернее и северо-восточнее Харькова.

Российские потери с начала наступления ВСУ на Востоке до ночи на 10 сентября, по сведениям от российских и украинских военных, составили: убитыми во всех формированиях РФ 4 900 - 5 300 человек, пленными 2 300 - 3 000 человек, данных по раненым нет.

На херсонском направлении ВСУ на подступах к населенному пункту Музыковка (1,5-2 км от Чернобаевки), возможно, село уже занято украинской армией.

При этом группировка ВС РФ у реки Ингулец остается на позициях. За Днепр начали отводить механизированные части, стоящие на северном берегу реки.

Российские офицеры жалуются на бездействие командования и отсутствие приказов.