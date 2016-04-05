Не можу втриматися, бо таку гумореску навіть важко уявити))) В мережі багато самих різних виправдовувань рашкованським стосовно сьогодення, але натрапив на отаке: "на фоне истерик про балаклею и прочее…прочитать и подумать
Эта война (нато-россия) началась НЕ НА УКРАИНЕ и закончится она НЕ НА УКРАИНЕ, а когда она закончится вне Украины, то что на Украине решится за неделю максимум. (англосаксы скажут своей марионетке зелибобе сдать руину и подписать договор, а что будет в договоре - мы будем договариваться с США а не с зелибобой)
2) мы, а вернее Путин играет в ГЕОПОЛИТИКУ, в Г Е О П О Л И Т И К У (а не в военную кампанию на украине)
украина это не то что не шахматная доска, это один квадратик на шахматной доске. сейчас меняется и вырисовывается будущий мир на следующие 60-80 лет
балаклея... херсон куесон все это Х Е Р Н Я мы играем по крупному и по очень крупному. и если есть задача обанкротить европу и уничтожить ее индустрию чтобы потом подмять под себя, то ЭТА операция гораздо важнее чем херсон или харьков ибо это игра цивилизаций (где сильные игроки это россия европа сша китай лондон индия)" (с) ___________________________________ Гра цивілізацій, Лондон, Індія... І це і доволі серйозному ЖЖ. Нью-Васюки з межгалактичним шаховим турніром...
Вони дійсно йб...ті на всю свою тупу рашинську башку.
pesikot написав:........... Кстати, у нас война с 2014 года, но я что-то ранее такого не наблюдал. Все телеканалы работали Улавливаете или нет ?
Не стоит сравнивать божий дар с яичницей. На фоне сегодняшних событий называть войной то, что происходило предыдущие 7,5 лет не комильфо.
Не камильфО - это не видеть, что война идёт с 2014 года Не камильфО - не помнить, как фигачили по Мариуполю в 2015 году Не камильфО - считать войной только тогда, когда по тебе фигачат ракеты Не камильфО - при этом искать хороших русских
И, главное не камильфО - поддерживать установление цензуры. Хотя война идёт уже давно
Из Старобельска только что сообщили, что через город всю ночь шли колонны техники орков из Купянска и Изюма Колоны пошли на Луганск. В самом Старобельске войск нет. Только десятка полтора ЛНРовцев, которые тоже собрались драпануть. Можно брать с колёс!
В Луганске паника . Сотни машин на выезде на КПП в сторону россии
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 10 вер, 2022 15:31, всього редагувалось 1 раз.
А що тут слухати? Збиття літака в Ірані - може й правда. Нажаль доказів - нуль. А питань до його версії багато. І головне - США не довіряє Зеленському. А ХТО КОМУ довіряє в світі? А США довіряла Сталіну коли давала просто небачений лен-ліз? А США довіряла Афганістану(не знаю лідера) коли давала сотню мільярдів допомоги? А Порошенку? США довіряла Порошенку? А скільки зброї отримала Україна в 2014-2015? А тепер виявляється Зеленському не довіряють.... США просто вішає лапшу(вкидає оправдання). Але люди вірять у ці казки, нажаль. Дальше не дивився.
Да, из Изюма ушли, как и из некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытых смыслов. Дело не в договорняках и не в измене. Просто, воюем, как умеем. На всех уровнях. Где лучше, где хуже. Главное – признать ошибки и сделать правильные выводы
detroytred написав:Не можу втриматися, бо таку гумореску навіть важко уявити))) В мережі багато самих різних виправдовувань рашкованським стосовно сьогодення, але натрапив на отаке: "на фоне истерик про балаклею и прочее…прочитать и подумать
Эта война (нато-россия) началась НЕ НА УКРАИНЕ и закончится она НЕ НА УКРАИНЕ, а когда она закончится вне Украины, то что на Украине решится за неделю максимум. (англосаксы скажут своей марионетке зелибобе сдать руину и подписать договор, а что будет в договоре - мы будем договариваться с США а не с зелибобой) ......... Гра цивілізацій, Лондон, Індія... І це і доволі серйозному ЖЖ. Нью-Васюки з межгалактичним шаховим турніром...
Вони дійсно йб...ті на всю свою тупу рашинську башку.
Посмотрел оригинал. А что Вы хотите. Сайт явно пропутинский. Как и на любом про(каком-то) сайте "информация и рассуждения" будут вполне прогнозируемые и весьма низкого качества. У таких СМИ единственная задача - оправдать и доказать правильность действий своего босса и возвеличить его. Говорить о каком-то "интеллектуализме" в таких СМИ или требовать от них этого...
🍁 Сводка за вечер 9, ночь-утро-день 10 сентября от информационного проекта Volya.
К пяти часам вечера 9 сентября российские войска отступили из Купянска и Изюма. В городах остались забытые подразделения ВС РФ, Росгвардии. Без координации между собой, единого командования и нормальной связи. ВСУ заняли плацдармы на правом берегу реки Оскол в районе населенного пункта Боровая, а также населенный пункт Оскол восточнее Изюма. Около восьми вечера началось наступление ВСУ со стороны Славянска на Лиман. К десяти вечера Лиман был взят, в течение ночи в нем шли зачистки. После освобождения Лимана украинской армией ВС РФ спешно отступили из Святогорска и Яровой. В течение ночи ВСУ занимались очисткой Купянска и Изюма от остатков российских подразделений. К раннему утру оба города были полностью под контролем украинской армии. Утром в Изюм прибыли украинские криминалисты, по нашей информации, их много. С одной стороны, это стандартная практика, с другой, возможны новые свидетельства военных преступлений российской стороны, поскольку в Изюме, со слов нескольких российских офицеров, находилась спецтюрьма, где подвергались пыткам как гражданские, заподозренные в партизанской деятельности, так и военнопленные. ВС РФ с утра сначала попытались выстроить оборону по линии Нижняя Дуванка-Сватово-Кременная, но быстро поняли, что ничего не получается, потому что катастрофически не хватало людей. Из Сватово началось бегство. К двум часам дня 10 сентября в населенном пункте остались только мелкие отряды Росгвардии и НМ ЛДНР, которые не получали приказов или не имели связи. По информации из штаба группировки ВС РФ была попытка выстроить новую линию Лисичанск-Кременная-Новая Астрахань-Старобельск, но российские офицеры на месте сомневаются, что это удастся сделать, потому что нет нормальной координации между подразделениями, нет связи, нет четких приказов из штаба группировки. Главное, нет полного понимания происходящего. Вполне вероятно, что Лисичанск и Кременная могут быть оставлены в ближайшие часы. При сохранении темпов украинского наступления и продолжающейся апатии российского командования, ВС РФ могут потерять контроль над всеми оккупированными территориями севернее Луганска уже в ближайшие три-пять дней. По отрывочным сведениям с мест, российские войска начали отступление с позиций севернее и северо-восточнее Харькова. Российские потери с начала наступления ВСУ на Востоке до ночи на 10 сентября, по сведениям от российских и украинских военных, составили: убитыми во всех формированиях РФ 4 900 - 5 300 человек, пленными 2 300 - 3 000 человек, данных по раненым нет. На херсонском направлении ВСУ на подступах к населенному пункту Музыковка (1,5-2 км от Чернобаевки), возможно, село уже занято украинской армией. При этом группировка ВС РФ у реки Ингулец остается на позициях. За Днепр начали отводить механизированные части, стоящие на северном берегу реки. Российские офицеры жалуются на бездействие командования и отсутствие приказов.
ЛАД написав:Как-то слишком много бравурных сообщений. Давайте подождём вечернего сообщения Генштаба.
pesikot написав:
ЛАД написав:Об освобождении Купянска и Изюма должны сообщить. Или Зеленский скажет.
О Купянске уже сообщили А ты сидишь и ждёшь видосик от Зеленского Ну понятно, откуда ты берёшь информацию Или это стадия отрицание ?
Лад як та вівця, що відбилася від стада. Не може досі збагнути, що відбувається Русня отримує пенделів та летить далі, чим бачить. Як пише Кім: "Якщо "друга армія світу" починає відбирати велосипеди у мирних громадян, то це до жесту доброї волі".))) Розмовляла сьогодні з друзями з Харкова. Кажуть, що люди масово перейшли на солов'їну, колаборанти тікають на рф, наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.