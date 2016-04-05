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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 22152216221722182219>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но хотелось бы увидеть официальные сообщения.
Официальное сообщение будет, но ты прекрасно понимаешь о необходимости иметь выдержку с озвучиванием данных новостей.

Да и в сети много материала, что осознавать о текущих дел.
В общем, пока наблюдаем за ситуацией :)

  ЛАД написав:...что фронт на востоке просто посыпался. Как-то не очень верится.
А не может быть, что основные силы были переброшены на юг?
И генштаб мог воспользоваться этим. Эффект неожиданности получился очень хороший. Да, возможно, писать про результаты рано, но промежуточные пока очень и очень радуют.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:26

  prodigy написав:Таке рішення влади Анжеліка Рудницька назвала "плювком в обличчя українському народу".

Вероятно за пожертвования в пользу чьего-то фонда?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:Українські військові вийшли на околиці Лисичанська

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainskie- ... 17527.html


Надеюсь Харьковская область в ближайшие дни будет очищена от мразей
С Лисичанском будет сложнее.

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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ніби тут ще не було:

"Залучення до співвітчизників як інструмент російської розвідки та підривної діяльності за кордоном" - https://lansinginstitute.org/2022/09/09 ... on-abroad/

"Але залучення Росії до співвітчизників стосується не лише етнічних росіян, а й представників інших етнічних груп та іноземних громадян, які розмовляють російською. У Кремлі вважають співвітчизниками тих, хто живе в США, Західній Європі та інших регіонах і народився в Радянському Союзі або є дітьми російських чи радянських емігрантів і розмовляє з іншими емігрантами російською."
Востаннє редагувалось alibob в Суб 10 вер, 2022 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:29

  prodigy написав:
  edvardd написав:По предварительной информации, ВСУ уже под Лисичанском Луганской области


120км за сутки по лесам даже без боя и то сложно

Купянск -Лисичанск 123км

https://t.me/suspilnenews/14121
Плацдарм был открыт у Красного Лимана (Лимана)
https://twitter.com/aronets/status/1568595699742248961
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 10 вер, 2022 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:30

  freeze написав:
Игорь Алексеевич написав:Українські військові вийшли на околиці Лисичанська

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainskie- ... 17527.html


Надеюсь Харьковская область в ближайшие дни будет очищена от мразей
С Лисичанском будет сложнее.

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Есть перехваты раши, что многие отступают под Луганск.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:33

  edvardd написав:Из Старобельска только что сообщили, что через город всю ночь шли колонны техники орков из Купянска и Изюма
Колоны пошли на Луганск. В самом Старобельске войск нет. Только десятка полтора ЛНРовцев, которые тоже собрались драпануть. Можно брать с колёс!

В Луганске паника . Сотни машин на выезде на КПП в сторону россии


шойгу сказал, что войска вывели 3 дня назад

жест доброй воли?
решили укрепить Донецкую группировку

т.е. Луганскя область свободна?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:39

  ЛАД написав:
  Howl написав:ЛАД, взяв под контроль Купянск, который своего рода служил основной артерией поставок для Изюма и северной части Донецкой области (Святогорска, Лимана, Ямполя и т. п.), указанные территории будет очень сложно или нелогично удерживать в какой-то степени. Возможно, их форсировать не будут, но там точно будет русьне тяжело.
Это моё мнение и понимание.

Согласен.
Вчера или позавчера писал о том, что был бы рад, если бы хотя бы приблизились к Купянску и взяли его под огневой контроль. Если он действительно освобождён, ещё лучше.
Это резко ухудшает (если вообще не сводит на нет) перспективы РФ на Донбассе.
Но хотелось бы увидеть официальные сообщения.

Откройте карту, внимательно изучите последние новости и сверьтесь с происходящим по карте.
https://liveuamap.com/uk
И внимательно это заявление: https://t.me/bbbreaking/134923
Значит хамерсами необходимо крыть и все скопления техники в Луганске, что прут в РФ?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:решили укрепить Донецкую группировку

т.е. Луганскя область свободна?
Тогда не увязка в брехне касательно начала "спецоперации" для "освобождения лднр".
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:49

Мешканці Лисичанська бачать ЗСУ на околицях міста, - Гайдай
https://www.rbc.ua/ukr/news/zhiteli-lis ... 20473.html
Игорь Алексеевич
 
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