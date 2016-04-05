ЛАД написав:Но хотелось бы увидеть официальные сообщения.
Официальное сообщение будет, но ты прекрасно понимаешь о необходимости иметь выдержку с озвучиванием данных новостей.
Да и в сети много материала, что осознавать о текущих дел. В общем, пока наблюдаем за ситуацией
ЛАД написав:...что фронт на востоке просто посыпался. Как-то не очень верится.
А не может быть, что основные силы были переброшены на юг? И генштаб мог воспользоваться этим. Эффект неожиданности получился очень хороший. Да, возможно, писать про результаты рано, но промежуточные пока очень и очень радуют.
"Але залучення Росії до співвітчизників стосується не лише етнічних росіян, а й представників інших етнічних груп та іноземних громадян, які розмовляють російською. У Кремлі вважають співвітчизниками тих, хто живе в США, Західній Європі та інших регіонах і народився в Радянському Союзі або є дітьми російських чи радянських емігрантів і розмовляє з іншими емігрантами російською."
Востаннє редагувалось alibob в Суб 10 вер, 2022 16:30, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:Из Старобельска только что сообщили, что через город всю ночь шли колонны техники орков из Купянска и Изюма Колоны пошли на Луганск. В самом Старобельске войск нет. Только десятка полтора ЛНРовцев, которые тоже собрались драпануть. Можно брать с колёс!
В Луганске паника . Сотни машин на выезде на КПП в сторону россии
шойгу сказал, что войска вывели 3 дня назад
жест доброй воли? решили укрепить Донецкую группировку
Howl написав:ЛАД, взяв под контроль Купянск, который своего рода служил основной артерией поставок для Изюма и северной части Донецкой области (Святогорска, Лимана, Ямполя и т. п.), указанные территории будет очень сложно или нелогично удерживать в какой-то степени. Возможно, их форсировать не будут, но там точно будет русьне тяжело. Это моё мнение и понимание.
Согласен. Вчера или позавчера писал о том, что был бы рад, если бы хотя бы приблизились к Купянску и взяли его под огневой контроль. Если он действительно освобождён, ещё лучше. Это резко ухудшает (если вообще не сводит на нет) перспективы РФ на Донбассе. Но хотелось бы увидеть официальные сообщения.