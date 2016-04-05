detroytred написав:

Не можу втриматися, бо таку гумореску навіть важко уявити)))В мережі багато самих різних виправдовувань рашкованським стосовно сьогодення, але натрапив на отаке:"на фоне истерик про балаклею и прочее…прочитать и подуматьЭта война (нато-​россия) началась НЕ НА УКРАИНЕ и закончится она НЕ НА УКРАИНЕ, а когда она закончится вне Украины, то что на Украине решится за неделю максимум. (англосаксы скажут своей марионетке зелибобе сдать руину и подписать договор, а что будет в договоре - мы будем договариваться с США а не с зелибобой)2) мы, а вернее Путин играет в ГЕОПОЛИТИКУ, в Г Е О П О Л И Т И К У (а не в военную кампанию на украине)украина это не то что не шахматная доска, это один квадратик на шахматной доске. сейчас меняется и вырисовывается будущий мир на следующие 60-80 летбалаклея... херсон куесон все это Х Е Р Н Я мы играем по крупному и по очень крупному. и если есть задача обанкротить европу и уничтожить ее индустрию чтобы потом подмять под себя, то ЭТА операция гораздо важнее чем херсон или харьков ибо это игра цивилизаций (где сильные игроки это россия европа сша китай лондон индия)" (с)___________________________________Гра цивілізацій, Лондон, Індія...І це і доволі серйозному ЖЖ.Нью-Васюки з межгалактичним шаховим турніром...Вони дійсно йб...ті на всю свою тупу рашинську башку.