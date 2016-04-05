ЛАД написав:Но хотелось бы увидеть официальные сообщения.
Официальное сообщение будет, но ты прекрасно понимаешь о необходимости иметь выдержку с озвучиванием данных новостей.
Да и в сети много материала, что осознавать о текущих дел. В общем, пока наблюдаем за ситуацией
Доверять материалам сети побаиваюсь. Но очень хотелось бы.
ЛАД написав:...что фронт на востоке просто посыпался. Как-то не очень верится.
А не может быть, что основные силы были переброшены на юг? И генштаб мог воспользоваться этим. Эффект неожиданности получился очень хороший. Да, возможно, писать про результаты рано, но промежуточные пока очень и очень радуют.
Вполне возможно. В этой связи становятся понятными и оправданными очень откровенные разговоры о Херсоне. Но всё равно даже с учётом возможной переброски росс. войск на юг, наступление по меркам нынешней войны очень серьёзное. Так могут до р. Оскол и Оскольского водохранилища дойти. Хорошо было бы, если бы с ходу удалось перескочить, не дать закрепиться на берегу. Но это уже называется размечтался.
Тогда не увязка в брехне касательно начала "спецоперации" для "освобождения лднр".
Відійдуть на укріплену лінію, якв була до нападу. Як вони і казали - війна до останнього лугандонця, потім кацапа. Закінчились люди і бажання помирати за фюрера. Ми зламаємо хребет рашистській гадині, коли вийдемо на берег Азовського моря. В конкурсі прогнозів явний лідер Буданов. В нього ще висіла дуже цікава карта на стіні... Сьогодні дуже радісний день. Величезна подяка ЗСУ і всім нашим фррумним захисникам!
detroytred написав:Не можу втриматися, бо таку гумореску навіть важко уявити))) В мережі багато самих різних виправдовувань рашкованським стосовно сьогодення, але натрапив на отаке: "на фоне истерик про балаклею и прочее…прочитать и подумать
Эта война (нато-россия) началась НЕ НА УКРАИНЕ и закончится она НЕ НА УКРАИНЕ, а когда она закончится вне Украины, то что на Украине решится за неделю максимум. (англосаксы скажут своей марионетке зелибобе сдать руину и подписать договор, а что будет в договоре - мы будем договариваться с США а не с зелибобой)
2) мы, а вернее Путин играет в ГЕОПОЛИТИКУ, в Г Е О П О Л И Т И К У (а не в военную кампанию на украине)
украина это не то что не шахматная доска, это один квадратик на шахматной доске. сейчас меняется и вырисовывается будущий мир на следующие 60-80 лет
балаклея... херсон куесон все это Х Е Р Н Я мы играем по крупному и по очень крупному. и если есть задача обанкротить европу и уничтожить ее индустрию чтобы потом подмять под себя, то ЭТА операция гораздо важнее чем херсон или харьков ибо это игра цивилизаций (где сильные игроки это россия европа сша китай лондон индия)" (с) ___________________________________ Гра цивілізацій, Лондон, Індія... І це і доволі серйозному ЖЖ. Нью-Васюки з межгалактичним шаховим турніром...
Вони дійсно йб...ті на всю свою тупу рашинську башку.
є варіанти, або Сувалки, або Грузія о5, або ... воює ж з НАТО, так що не все так однозначно ... золотий мільярд, справедливість, і все таке ...
edvardd написав:🍁 Сводка за вечер 9, ночь-утро-день 10 сентября от информационного проекта Volya.
....... ВС РФ с утра сначала попытались выстроить оборону по линии Нижняя Дуванка-Сватово-Кременная, но быстро поняли, что ничего не получается ............ По информации из штаба группировки ВС РФ была попытка выстроить новую линию Лисичанск-Кременная-Новая Астрахань-Старобельск .........