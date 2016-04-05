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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2216221722182219>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:54

  Игорь Алексеевич написав:Мешканці Лисичанська бачать ЗСУ на околицях міста, - Гайдай
https://www.rbc.ua/ukr/news/zhiteli-lis ... 20473.html

там поддержка Залужного 102%. А откуда еще 2%? - пленные :D
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:57

  Howl написав:
  ЛАД написав:Но хотелось бы увидеть официальные сообщения.
Официальное сообщение будет, но ты прекрасно понимаешь о необходимости иметь выдержку с озвучиванием данных новостей.

Да и в сети много материала, что осознавать о текущих дел.
В общем, пока наблюдаем за ситуацией :)

Доверять материалам сети побаиваюсь. Но очень хотелось бы.

  ЛАД написав:...что фронт на востоке просто посыпался. Как-то не очень верится.
А не может быть, что основные силы были переброшены на юг?
И генштаб мог воспользоваться этим. Эффект неожиданности получился очень хороший. Да, возможно, писать про результаты рано, но промежуточные пока очень и очень радуют.

Вполне возможно. В этой связи становятся понятными и оправданными очень откровенные разговоры о Херсоне. Но всё равно даже с учётом возможной переброски росс. войск на юг, наступление по меркам нынешней войны очень серьёзное. Так могут до р. Оскол и Оскольского водохранилища дойти. Хорошо было бы, если бы с ходу удалось перескочить, не дать закрепиться на берегу. Но это уже называется размечтался. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:59

  Howl написав:
  prodigy написав:решили укрепить Донецкую группировку

т.е. Луганскя область свободна?
Тогда не увязка в брехне касательно начала "спецоперации" для "освобождения лднр".

Відійдуть на укріплену лінію, якв була до нападу. Як вони і казали - війна до останнього лугандонця, потім кацапа. Закінчились люди і бажання помирати за фюрера. Ми зламаємо хребет рашистській гадині, коли вийдемо на берег Азовського моря.
В конкурсі прогнозів явний лідер Буданов. В нього ще висіла дуже цікава карта на стіні...
Сьогодні дуже радісний день. Величезна подяка ЗСУ і всім нашим фррумним захисникам!
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:59

  Howl написав:
  prodigy написав:решили укрепить Донецкую группировку

т.е. Луганскя область свободна?
Тогда не увязка в брехне касательно начала "спецоперации" для "освобождения лднр".

Сегодня, с утра утюжат как проклятые. Официально https://novosti.dn.ua/news/331476-okupa ... ij-oblasti
Захватив Пески стали со стороны Песок утюжить Донецк:
Это вчера https://novosti.dn.ua/news/331472-u-don ... ya-vokzalu
Позавчера приход по Университетской у магазина Изумруд, по больнице Калинина.
.......
Хорошие подборка новостей по Донецку: https://donpress.com/tags/doneck
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 10 вер, 2022 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:00

  Игорь Алексеевич написав:Мешканці Лисичанська бачать ЗСУ на околицях міста, - Гайдай
https://www.rbc.ua/ukr/news/zhiteli-lis ... 20473.html

Самое верное у Гайдая в конце:
Чекаємо інформацію від Генштабу
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:03

  lapay написав:..........
Сьогодні дуже радісний день. Величезна подяка ЗСУ і всім нашим фррумним захисникам!

Згоден.
Але остограмлюсь тільки після повідомлення Генштабу. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:06

В Луганске сидят уже 4 мес без воды. Поэтому хотят обратно в Украину))
А самой раши не хватает сил держать такую линию и погибать за 2 рубля))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:07

  detroytred написав:Не можу втриматися, бо таку гумореску навіть важко уявити)))
В мережі багато самих різних виправдовувань рашкованським стосовно сьогодення, але натрапив на отаке:
"на фоне истерик про балаклею и прочее…прочитать и подумать

Эта война (нато-​россия) началась НЕ НА УКРАИНЕ и закончится она НЕ НА УКРАИНЕ, а когда она закончится вне Украины, то что на Украине решится за неделю максимум. (англосаксы скажут своей марионетке зелибобе сдать руину и подписать договор, а что будет в договоре - мы будем договариваться с США а не с зелибобой)

2) мы, а вернее Путин играет в ГЕОПОЛИТИКУ, в Г Е О П О Л И Т И К У (а не в военную кампанию на украине)

украина это не то что не шахматная доска, это один квадратик на шахматной доске. сейчас меняется и вырисовывается будущий мир на следующие 60-80 лет

балаклея... херсон куесон все это Х Е Р Н Я мы играем по крупному и по очень крупному. и если есть задача обанкротить европу и уничтожить ее индустрию чтобы потом подмять под себя, то ЭТА операция гораздо важнее чем херсон или харьков ибо это игра цивилизаций (где сильные игроки это россия европа сша китай лондон индия)" (с)
___________________________________
Гра цивілізацій, Лондон, Індія...
І це і доволі серйозному ЖЖ.
Нью-Васюки з межгалактичним шаховим турніром...

Вони дійсно йб...ті на всю свою тупу рашинську башку.

є варіанти, або Сувалки, або Грузія о5, або ... воює ж з НАТО, так що не все так однозначно ... золотий мільярд, справедливість, і все таке ...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:13

  edvardd написав:🍁 Сводка за вечер 9, ночь-утро-день 10 сентября от информационного проекта Volya.

.......
ВС РФ с утра сначала попытались выстроить оборону по линии Нижняя Дуванка-Сватово-Кременная, но быстро поняли, что ничего не получается
............
По информации из штаба группировки ВС РФ была попытка выстроить новую линию Лисичанск-Кременная-Новая Астрахань-Старобельск
.........

Что-то уж слишком далеко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:14

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  edvardd написав:По предварительной информации, ВСУ уже под Лисичанском Луганской области


120км за сутки по лесам даже без боя и то сложно

Купянск -Лисичанск 123км

Северск-Лисичанск - 30 км.
Верхнекаменское-Лисичанск - 21 км.
Но как-то слишком. Столько за один день означает, что фронт на востоке просто посыпался. Как-то не очень верится.

Якщо Путін зняв Шойгу, і там в армії почався бардак, а ще Путін, можливо в якому напів(не)потійочому стані, то можуть бути і не такі події.

Може те, що взяли в полон, полковника, який генерал...

Може тактика тисячі уколів по всіх фронтах знайшла слабке місці і штриркнула і там пішло-поїхало розвивати успіх.


З.І.
ОП не спішить об"являти здобутки, бо думаю, що там самі в шоці, не про таке в Омані перетирали
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