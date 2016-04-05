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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:21
На околицях Лимана, що в Краматорському районі Донеччини, тривають бойові дії.
Про це "Суспільному" повідомив міський голова Лимана Олександр Журавльов.
"Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трохи почекати", — зазначив він.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:21
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:22
ЛАД написав: lapay написав:
..........
Сьогодні дуже радісний день. Величезна подяка ЗСУ і всім нашим фррумним захисникам!
Згоден.
Але остограмлюсь тільки після повідомлення Генштабу.
Насолоджуйтесь, радійте, остограмлюйтесь вже зараз.
Бо те, що відбувається, здавалося лише в неблизькій перспективі.
...
Це якісний перелом...
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 10 вер, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:24
Російські окупанти заявили, що залишають Вовчанськ Харківської області на тлі новин про початок звільнення міста українськими воїнами.
Про це повідомила "влада" міста.
Як зазначається, окупанти та колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом, залишають місто, але "тимчасово". Загарбники цинічно заявили, що це крок для "збереження життів мирного населення".
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:29
Всем лидерам общественного мнения сейчас не нужно сообщать об обстановке на фронте, заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook 10 сентября.
"Сегодня нам всем нужно молчать о реальной обстановке, потому что сейчас реальную обстановку не знают не только блогеры, а пока не знает в полной мере даже сам Генеральный штаб. Украинская армия удивляет не только врагов, но и саму себя", – написал он.
По словам Бутусова, украинские защитники ведут наступление, "несмотря на приказы отдохнуть", а атаки и марши начинаются намного раньше установленных "и действительно очень коротких" промежутков на сон и заправку.
"Как остановить армию, которая пытается опережать приказы, где от генерала до солдата все вдохновлены общим успехом, и которая бьется за каждую безымянную высоту, как за свой собственный дом? О такой мотивации путинские генералы в академиях не читали, они ищут наемников за большие деньги, чтобы мотивировать солдат, но деньги никогда не создадут такой феноменальной боеспособности. Так что будем ждать, когда командиры соберут все последние доклады", – добавил он.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:31
edvardd написав:
На пункте пропуска пески под логачевкой (белгородская область) критическая ситуация — количество пытающихся с**баться коллаборантов и пособников русни просто запредельное. Бегут из Харьковской области, бегут из Бердянска и Херсона, и из Донецка в том числе
Детали: бегут те, кто получал российские паспорта.
Бегут те, кто сотрудничал с оккупантами и выдавал семьи участников АТО.
Бегут те, кто поверил, что россия пришла на территорию Украины навсегда.
Бегите, суки.
Дай Бог, навсегда избавимся от руZZо-ватной швали. Пусть даже это будет несколько млн.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:31
detroytred написав: ЛАД написав: lapay написав:
..........
Сьогодні дуже радісний день. Величезна подяка ЗСУ і всім нашим фррумним захисникам!
Згоден.
Але остограмлюсь тільки після повідомлення Генштабу.
Насолоджуйтесь, радійте, остограмлюйтесь вже зараз.
Бо те, що відбувається, здавалося лише в неблизькій перспективі.
......
Все ж таки краще почекаю.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:33
flyman написав:
FYI
слухаєм уважно
Обзор замечательный, если Вы были на полях форума, в это время - эти вопросы все были рассмотрены, за исключением одного озвученного пункта.
Правда и он официально в неподтверждённом виде.
Обидно, что модер вновь удаляет все "новости" по развитию событий в этой теме.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:34
ЛАД написав:
Доверять материалам сети побаиваюсь.
Ну никто ж не заставляет верить на 100 % данным материалам. Они достаточны для того, что иметь приблизительную картину в ожидания официальной информации. IMHO.
ЛАД написав:
Но всё равно даже с учётом возможной переброски росс. войск на юг, наступление по меркам нынешней войны очень серьёзное.
Согласен, что тактика была хорошо распланирована. Получился эффект "домино", когда толкнул одну кость, начало сыпаться остальные по цепочке.
lapay написав:
Відійдуть на укріплену лінію, якв була до нападу.
У такому випадку й сенсу немає було розпочинати "сво на Украине" )))
Kudrjavuy написав:
Сегодня, с утра утюжат как проклятые.
Утюжат восток, а остальную часть страны нет. Видимо, что само командование не знает как эту ситуацию исправить.
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