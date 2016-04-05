Ну никто ж не заставляет верить на 100 % данным материалам. Они достаточны для того, что иметь приблизительную картину в ожидания официальной информации. IMHO. ..........
Приблизительная картина уж больно хороша. Боюсь поверить.
Буде ще крутіше!
*"8 сентября разворачивались исторические события - это и ключевое заседание Рамштайна, где наконец-то преодолели сопротивление в американской администрации о предоставлении дальнобойных ракет HIMARS и ATACMS, и символический визит Блинкена в Киев, и совещание, которое Байден проводил со своими союзниками по помощи Украине. * https://ru.espreso.tv/u-stati-zaluzhnog ... ontkovskiy
Обзор замечательный, если Вы были на полях форума, в это время - эти вопросы все были рассмотрены, за исключением одного озвученного пункта. Правда и он официально в неподтверждённом виде. Обидно, что модер вновь удаляет все "новости" по развитию событий в этой теме.
В мене питання по Фіалі, як так? І на чий млин тоді лиє воду фінанс? з.і. надавно з двотижневої бані, після 1-2 дня вольнодумствій після іншої бані.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 10 вер, 2022 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Howl написав:У такому випадку й сенсу немає було розпочинати "сво на Украине" )))
Фюрера надихнули таліби. Тоді ватні пропагандони розганяли тему, що і в Україні так буде, якщо почати наступ. Президент втече, армія розбіжиться, населення вийде з квітами. Таліби нам сильно підгадили, якби не вони, то, можливо, все б закінчилось блефом, як і рік тому.
Лише нещодавно муніципальні депутати з Петербурга закликали визнати президента Російської Федерації Володимира Путіна державним зрадником. Сьогодні ж московські депутати вимагають від голови Кремля скласти повноваження. Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "The insider". Рада депутатів московського муніципального округу Ломоносовський звернулась до Путіна з вимогою піти у відставку. Згідно з її заявою, після другого путінського терміну "все пішло наперекір": подвоєння ВВП не сталося; мінімальна зарплата не зросла; з Росії їдуть розумні та працездатні люди; стабільності немає. "Дослідження показують, що в країнах з регулярною змінюваністю влади люди в середньому живуть краще і довше, ніж у тих, у яких лідер йде з поста вперед ногами. У вас були хороші реформи в першому і частково другому терміні, але після цього все пішло якось наперекір", - пишуть депутати. Також депутати зауважили, що риторика, яку використовує Путін та його підлеглі пронизана агресією та нетерпимістю, через що Росію відкинуло до епохи Холодної війни, а країну почали знову ненавидіти. https://www.rbc.ua/ukr/news/vsled-peter ... 07495.html