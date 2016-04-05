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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2218221922202221>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:45

Британія, Польща, а тепер ще Словакія та Іспанія:
*Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных в Сарагосе, после критики правительства Санчеса отгрузка оружия в страну также возобновлена*
https://ru.espreso.tv/ispanskaya-armiya ... ennykh-smi

Нещодавно обговорювали навчання українських воїнів у Британії. Сьогодні натрапив на інфо, що вже обучили 4,7 тис. особового складу.
Азам.
Тобто навчають новачків військової справи. Або і новачків.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:48

  Howl написав:
  ЛАД написав:Доверять материалам сети побаиваюсь.
Ну никто ж не заставляет верить на 100 % данным материалам. Они достаточны для того, что иметь приблизительную картину в ожидания официальной информации. IMHO.
..........

Приблизительная картина уж больно хороша.
Боюсь поверить. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:49

  ЛАД написав:
  Howl написав:
  ЛАД написав:Доверять материалам сети побаиваюсь.
Ну никто ж не заставляет верить на 100 % данным материалам. Они достаточны для того, что иметь приблизительную картину в ожидания официальной информации. IMHO.
..........

Приблизительная картина уж больно хороша.
Боюсь поверить. :)

Буде ще крутіше!

*"8 сентября разворачивались исторические события - это и ключевое заседание Рамштайна, где наконец-то преодолели сопротивление в американской администрации о предоставлении дальнобойных ракет HIMARS и ATACMS, и символический визит Блинкена в Киев, и совещание, которое Байден проводил со своими союзниками по помощи Украине. *
https://ru.espreso.tv/u-stati-zaluzhnog ... ontkovskiy
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:50

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:FYI

слухаєм уважно

Обзор замечательный, если Вы были на полях форума, в это время - эти вопросы все были рассмотрены, за исключением одного озвученного пункта.
Правда и он официально в неподтверждённом виде.
Обидно, что модер вновь удаляет все "новости" по развитию событий в этой теме.

В мене питання по Фіалі, як так? І на чий млин тоді лиє воду фінанс?
з.і.
надавно з двотижневої бані, після 1-2 дня вольнодумствій після іншої бані.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 10 вер, 2022 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:52

detroytred
Знаете, я сильно радовался после изгнания росс. войск с севера и первого наступления под Харьковом в апреле.
Теперь предпочитаю осторожничать. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:56

  fler написав:Розмовляла сьогодні з друзями з Харкова. Кажуть, що люди масово перейшли на солов'їну, колаборанти тікають на рф, наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.

Первое, мягко скажем, преувеличение.
Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Howl написав:У такому випадку й сенсу немає було розпочинати "сво на Украине" )))

Фюрера надихнули таліби. Тоді ватні пропагандони розганяли тему, що і в Україні так буде, якщо почати наступ. Президент втече, армія розбіжиться, населення вийде з квітами.
Таліби нам сильно підгадили, якби не вони, то, можливо, все б закінчилось блефом, як і рік тому.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:01

  juristkostya написав:
  fler написав:Розмовляла сьогодні з друзями з Харкова. Кажуть, що люди масово перейшли на солов'їну, колаборанти тікають на рф, наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.
Первое, мягко скажем, преувеличение.
Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно.
Розові хотелки те що українці платять в бюджет більше( ті хто залишився працювати за себе і за того хто воює)
розові хотелки що масово переходять на українську...

А може страшно залишатись білою вороною і тому хочеться обгадившись самому - обгадити й навколишніх?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:11

  juristkostya написав:
  fler написав:Розмовляла сьогодні з друзями з Харкова. Кажуть, що люди масово перейшли на солов'їну, колаборанти тікають на рф, наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.

Первое, мягко скажем, преувеличение.
Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно.

Розовые хотелки???!!!
Да что Вы говорите))
Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові, не кажучи про за містом.
Навіть тип літаків можна визначити.

Як так можна безапеляційно спростовувати колегу (да ще й в такій манері), не розумію.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:29

Лише нещодавно муніципальні депутати з Петербурга закликали визнати президента Російської Федерації Володимира Путіна державним зрадником. Сьогодні ж московські депутати вимагають від голови Кремля скласти повноваження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "The insider".
Рада депутатів московського муніципального округу Ломоносовський звернулась до Путіна з вимогою піти у відставку.
Згідно з її заявою, після другого путінського терміну "все пішло наперекір":
подвоєння ВВП не сталося;
мінімальна зарплата не зросла;
з Росії їдуть розумні та працездатні люди;
стабільності немає.
"Дослідження показують, що в країнах з регулярною змінюваністю влади люди в середньому живуть краще і довше, ніж у тих, у яких лідер йде з поста вперед ногами. У вас були хороші реформи в першому і частково другому терміні, але після цього все пішло якось наперекір", - пишуть депутати.
Також депутати зауважили, що риторика, яку використовує Путін та його підлеглі пронизана агресією та нетерпимістю, через що Росію відкинуло до епохи Холодної війни, а країну почали знову ненавидіти. https://www.rbc.ua/ukr/news/vsled-peter ... 07495.html
ТИХИЙ
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