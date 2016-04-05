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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2218221922202221
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:37

РФ має понести остаточну стратегічну поразку

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:42

flyman , радієш, що без тебе справляються?)
Подумай ще раз. Ти треба зсу. І не буде стидно перед дітьми.
Прохання, не цитуйте кудрявого ті одинаки, хто це ще робить. Хай людина йде відпочивати. Ну ясно ж, що наче і патріот, але є серйозні проблеми.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:50

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  fler написав:Розмовляла сьогодні з друзями з Харкова. Кажуть, що люди масово перейшли на солов'їну, колаборанти тікають на рф, наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.

Первое, мягко скажем, преувеличение.
Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно.

Розовые хотелки???!!!
Да что Вы говорите))
Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові, не кажучи про за містом.
Навіть тип літаків можна визначити.

Як так можна безапеляційно спростовувати колегу (да ще й в такій манері), не розумію.
я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:01

💥 Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:07

  juristkostya написав:я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.

Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів. Оцінити територію виконання завдання.
Заперечити це можна лише припущенням аля -- на прогулянку літали, відстрілюючи теплові пастки при підльоті до гулянки))
detroytred
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