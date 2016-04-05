flyman , радієш, що без тебе справляються?)
Подумай ще раз. Ти треба зсу. І не буде стидно перед дітьми.
Прохання, не цитуйте кудрявого ті одинаки, хто це ще робить. Хай людина йде відпочивати. Ну ясно ж, що наче і патріот, але є серйозні проблеми.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:37
РФ має понести остаточну стратегічну поразку
Додано: Суб 10 вер, 2022 18:42
flyman , радієш, що без тебе справляються?)
Подумай ще раз. Ти треба зсу. І не буде стидно перед дітьми.
Прохання, не цитуйте кудрявого ті одинаки, хто це ще робить. Хай людина йде відпочивати. Ну ясно ж, що наче і патріот, але є серйозні проблеми.
Додано: Суб 10 вер, 2022 18:50
я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.
Додано: Суб 10 вер, 2022 19:01
💥 Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.
Додано: Суб 10 вер, 2022 19:07
Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів. Оцінити територію виконання завдання.
Заперечити це можна лише припущенням аля -- на прогулянку літали, відстрілюючи теплові пастки при підльоті до гулянки))
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