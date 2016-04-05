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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:37
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flyman
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:42
flyman , радієш, що без тебе справляються?)
Подумай ще раз. Ти треба зсу. І не буде стидно перед дітьми.
Прохання, не цитуйте кудрявого ті одинаки, хто це ще робить. Хай людина йде відпочивати. Ну ясно ж, що наче і патріот, але є серйозні проблеми.
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Hotab
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Додано: Суб 10 вер, 2022 18:50
detroytred написав: juristkostya написав: fler написав:
Розмовляла сьогодні з друзями з Харкова. Кажуть, що люди масово перейшли на солов'їну, колаборанти тікають на рф, наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.
Первое, мягко скажем, преувеличение.
Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно.
Розовые хотелки???!!!
Да что Вы говорите))
Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові, не кажучи про за містом.
Навіть тип літаків можна визначити.
Як так можна безапеляційно спростовувати колегу (да ще й в такій манері), не розумію.
я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.
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juristkostya
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Додано: Суб 10 вер, 2022 19:01
💥 Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.
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edvardd
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Додано: Суб 10 вер, 2022 19:07
juristkostya написав:
я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.
Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів. Оцінити територію виконання завдання.
Заперечити це можна лише припущенням аля -- на прогулянку літали, відстрілюючи теплові пастки при підльоті до гулянки))
Якщо ж Ви вважаєте, що ключове слово - *добре*, то й і в цьому випадку "розовые хотелки" є, м'яко кажучи, недоречними.
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detroytred
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Додано: Суб 10 вер, 2022 19:14
detroytred написав:
Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів.
с чего вы взяли?
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juristkostya
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Додано: Суб 10 вер, 2022 19:16
juristkostya написав: detroytred написав:
Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів.
с чего вы взяли?
А Ви, як вважаєте?))
Коли я чітко визначив, що "Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові". Навіть тип ЛА.
Тобто - й видно, й чути.
Ваші варіанти?))
Рожеві забаганки відкидаємо одразу.
Да все вірно колега fler написала.
А Ви навіщось її так грубо спростували.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 10 вер, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Суб 10 вер, 2022 19:20
juristkostya написав: fler написав:
Розмовляла сьогодні з друзями з Харкова. Кажуть, що люди масово перейшли на солов'їну, колаборанти тікають на рф, наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.
Первое, мягко скажем, преувеличение.
Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно.
Вмикайте мозок перед тим, як робити висновки. Якщо ви знаходитесь у Харкові та нічого не знаєте про те, що відбувається на харківському напрямку фронту, то це не означає, що інші люди з Харкова теж не в темі. При цьому ви пишете про "рожеві хотєлки", не знаючи ані з ким я розмовляла, ані про що саме. Дика тупість.
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fler
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Додано: Суб 10 вер, 2022 19:22
detroytred написав: juristkostya написав: detroytred написав:
Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів.
с чего вы взяли?
А Ви, як вважаєте?))
Коли я чітко визначив, що "Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові". Навіть тип ЛА.
Тобто - й видно, й чути.
Ваші варіанти?))
Рожеві забаганки відкидаємо одразу.
ещё раз: происходящее в 30-50 км (а именно с такой дистанции обстреливают город) на глаз/слух оценить невозможно.
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juristkostya
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Додано: Суб 10 вер, 2022 19:24
fler написав:
Якщо ви знаходитесь у Харкові та нічого не знаєте про те, що відбувається на харківському напрямку фронту, то це не означає, що інші люди з Харкова теж не в темі.
ну, то есть, сами не видят, а пересказывают инфу с чужих слов.
Смысл в таких "очевидцах"?
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juristkostya
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