RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 22192220222122222223>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:37

РФ має понести остаточну стратегічну поразку

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29618
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1424 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:42

flyman , радієш, що без тебе справляються?)
Подумай ще раз. Ти треба зсу. І не буде стидно перед дітьми.
Прохання, не цитуйте кудрявого ті одинаки, хто це ще робить. Хай людина йде відпочивати. Ну ясно ж, що наче і патріот, але є серйозні проблеми.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8023
З нами з: 15.02.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:50

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  fler написав:Розмовляла сьогодні з друзями з Харкова. Кажуть, що люди масово перейшли на солов'їну, колаборанти тікають на рф, наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.

Первое, мягко скажем, преувеличение.
Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно.

Розовые хотелки???!!!
Да что Вы говорите))
Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові, не кажучи про за містом.
Навіть тип літаків можна визначити.

Як так можна безапеляційно спростовувати колегу (да ще й в такій манері), не розумію.
я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.
juristkostya
 
Повідомлень: 4960
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:01

💥 Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7787
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:07

  juristkostya написав:я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.

Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів. Оцінити територію виконання завдання.
Заперечити це можна лише припущенням аля -- на прогулянку літали, відстрілюючи теплові пастки при підльоті до гулянки))

Якщо ж Ви вважаєте, що ключове слово - *добре*, то й і в цьому випадку "розовые хотелки" є, м'яко кажучи, недоречними.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25522
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:14

  detroytred написав:Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів.
с чего вы взяли?
juristkostya
 
Повідомлень: 4960
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:16

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів.
с чего вы взяли?

А Ви, як вважаєте?))
Коли я чітко визначив, що "Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові". Навіть тип ЛА.
Тобто - й видно, й чути.

Ваші варіанти?))
Рожеві забаганки відкидаємо одразу.

Да все вірно колега fler написала.
А Ви навіщось її так грубо спростували.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 10 вер, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25522
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:20

  juristkostya написав:
  fler написав:Розмовляла сьогодні з друзями з Харкова. Кажуть, що люди масово перейшли на солов'їну, колаборанти тікають на рф, наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.

Первое, мягко скажем, преувеличение.
Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно.


Вмикайте мозок перед тим, як робити висновки. Якщо ви знаходитесь у Харкові та нічого не знаєте про те, що відбувається на харківському напрямку фронту, то це не означає, що інші люди з Харкова теж не в темі. При цьому ви пишете про "рожеві хотєлки", не знаючи ані з ким я розмовляла, ані про що саме. Дика тупість.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3193
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:22

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів.
с чего вы взяли?

А Ви, як вважаєте?))
Коли я чітко визначив, що "Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові". Навіть тип ЛА.
Тобто - й видно, й чути.

Ваші варіанти?))
Рожеві забаганки відкидаємо одразу.
ещё раз: происходящее в 30-50 км (а именно с такой дистанции обстреливают город) на глаз/слух оценить невозможно.
juristkostya
 
Повідомлень: 4960
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:24

  fler написав: Якщо ви знаходитесь у Харкові та нічого не знаєте про те, що відбувається на харківському напрямку фронту, то це не означає, що інші люди з Харкова теж не в темі.
ну, то есть, сами не видят, а пересказывают инфу с чужих слов.
Смысл в таких "очевидцах"?
juristkostya
 
Повідомлень: 4960
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 22192220222122222223>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103461
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3818
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.