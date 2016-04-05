edvardd написав:💥 Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.
detroytred написав:Тобто Ви незгодні з оцінкою "добре" ("працює по територіям, з яких обстрілюють Харків")?
вы не пробовали читать сообщения, на которые отвечаете?
Чому ж. Я одразу прочитав: "Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно." На - *наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.*
Ключові слова у Вас - "увидеть" і "всего". На що я заперечив, що можна! - побачити з міста нашу авіацію, напрям, почути виконання завдання.
Це Ви ніяк не можете чітко відповісти до чого було оте Ваше -- "розовые хотелки".
edvardd написав: На пункте пропуска пески под логачевкой (белгородская область) критическая ситуация — количество пытающихся с**баться коллаборантов и пособников русни просто запредельное. Бегут из Харьковской области, бегут из Бердянска и Херсона, и из Донецка в том числе Детали: бегут те, кто получал российские паспорта. Бегут те, кто сотрудничал с оккупантами и выдавал семьи участников АТО. Бегут те, кто поверил, что россия пришла на территорию Украины навсегда. Бегите, суки.
Дай Бог, навсегда избавимся от руZZо-ватной швали. Пусть даже это будет несколько млн.
Підтримую ! І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .