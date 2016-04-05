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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2220222122222223>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:24

  flyman написав:надавно з двотижневої бані, після 1-2 дня вольнодумствій після іншої бані.

Финанс - это частная платформа.
Остальное, согласно подписанного вне обсуждения.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:29

  juristkostya написав:ещё раз: происходящее в 30-50 км (а именно с такой дистанции обстреливают город) на глаз/слух оценить невозможно.

Тобто Ви незгодні з оцінкою "добре" ("працює по територіям, з яких обстрілюють Харків")?

Тоді яка Ваша оцінка?
І чи доречна тут категорія - "розовые хотелки"?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:29

  edvardd написав:💥 Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.

https://glavcom.ua/country/incidents/uk ... 74441.html
Не загадываем, ибо что было с утра я писал.
https://www.dialog.ua/war/258480_1662812706
Молчим.
Верим в ВСУ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 10 вер, 2022 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:30

  juristkostya написав:
  fler написав: Якщо ви знаходитесь у Харкові та нічого не знаєте про те, що відбувається на харківському напрямку фронту, то це не означає, що інші люди з Харкова теж не в темі.
ну, то есть, сами не видят, а пересказывают инфу с чужих слов.
Смысл в таких "очевидцах"?


Звідки цей недолугий висновок? :shock: Досить фантазувати, всі давно вже зрозуміли ваш рівень логіки та здатності адекватно мислити.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:31

  detroytred написав:Тобто Ви незгодні з оцінкою "добре" ("працює по територіям, з яких обстрілюють Харків")?
вы не пробовали читать сообщения, на которые отвечаете?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:33

  fler написав:
  juristkostya написав:
  fler написав: Якщо ви знаходитесь у Харкові та нічого не знаєте про те, що відбувається на харківському напрямку фронту, то це не означає, що інші люди з Харкова теж не в темі.
ну, то есть, сами не видят, а пересказывают инфу с чужих слов.
Смысл в таких "очевидцах"?


Звідки цей недолугий висновок? :shock: Досить фантазувати, всі давно вже зрозуміли ваш рівень логіки та здатності адекватно мислити.

Скажу честно, не ожидал встретить на нашем форуме "плоскоземельщиков"...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:41

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Тобто Ви незгодні з оцінкою "добре" ("працює по територіям, з яких обстрілюють Харків")?
вы не пробовали читать сообщения, на которые отвечаете?

Чому ж.
Я одразу прочитав: "Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно."
На - *наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.*

Ключові слова у Вас - "увидеть" і "всего".
На що я заперечив, що можна! - побачити з міста нашу авіацію, напрям, почути виконання завдання.

Це Ви ніяк не можете чітко відповісти до чого було оте Ваше -- "розовые хотелки".
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:56

  detroytred написав:
Це Ви ніяк не можете чітко відповісти до чого було оте Ваше -- "розовые хотелки".

На этот вопрос я развернуто ответил раз 5
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:13

  Starikan написав:
  edvardd написав: На пункте пропуска пески под логачевкой (белгородская область) критическая ситуация — количество пытающихся с**баться коллаборантов и пособников русни просто запредельное. Бегут из Харьковской области, бегут из Бердянска и Херсона, и из Донецка в том числе
Детали: бегут те, кто получал российские паспорта.
Бегут те, кто сотрудничал с оккупантами и выдавал семьи участников АТО.
Бегут те, кто поверил, что россия пришла на территорию Украины навсегда.
Бегите, суки.

Дай Бог, навсегда избавимся от руZZо-ватной швали. Пусть даже это будет несколько млн.

Підтримую ! І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:17

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Kudrjavuy
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