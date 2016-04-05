Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала граждан не распространять непроверенную информацию о деоккупированных территориях.



"Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш. Не используйте непроверенную информацию", - написала Маляр в телеграм-канале.



Она отметила, что в настоящее время в социальных сетях распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующей действительности.



"Среди так сказать "освобожденных" в ваших постах встречаются населенные пункты, лишь частично контролируемые ВСУ и там продолжающиеся бои, а есть даже такие, увольнения которых нет в планах на ближайшие дни", - пишет замминистра.

.........

Она призвала использовать только проверенную информацию от официальных военных ведомств, в частности, ссылки Офиса президента, министра и министерства обороны, главнокомандующего ВСУ и Генерального штаб.