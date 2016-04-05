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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2220222122222223
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:21

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
Це Ви ніяк не можете чітко відповісти до чого було оте Ваше -- "розовые хотелки".

На этот вопрос я развернуто ответил раз 5

Угу.
Колега fler оцінила -- "добре".
Ви -- " увидеть этого всего объективно невозможно", "объективно невозможно увидеть", "на глаз/слух оценить невозможно".

Коли ж я вирішив вкотре уточнити *Тобто Ви незгодні з оцінкою "добре" (наша авіація "працює по територіям, з яких обстрілюють Харків")?*, Ви дуже змістовно уточнили -
"вы не пробовали читать сообщения, на которые отвечаете?", потім - "На этот вопрос я развернуто ответил раз 5".


Ви банально ухиляєтеся від пояснень.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:30

Это просто "треш какой-то" :!:
https://t.me/Ukraine_365News/36214
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:31

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  fler написав:Розмовляла сьогодні з друзями з Харкова. Кажуть, що люди масово перейшли на солов'їну, колаборанти тікають на рф, наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.

Первое, мягко скажем, преувеличение.
Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно.

Розовые хотелки???!!!
Да что Вы говорите))
Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові, не кажучи про за містом.
Навіть тип літаків можна визначити.

Як так можна безапеляційно спростовувати колегу (да ще й в такій манері), не розумію.

Пока что час назад опять обстреляли из РСЗО Холодную Гору.
И, действительно, "находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно", а fler ссылается на друзей из Харькова.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:32

  maxprofit написав:
  Starikan написав:
  edvardd написав: На пункте пропуска пески под логачевкой (белгородская область) критическая ситуация — количество пытающихся с**баться коллаборантов и пособников русни просто запредельное. Бегут из Харьковской области, бегут из Бердянска и Херсона, и из Донецка в том числе
Детали: бегут те, кто получал российские паспорта.
Бегут те, кто сотрудничал с оккупантами и выдавал семьи участников АТО.
Бегут те, кто поверил, что россия пришла на территорию Украины навсегда.
Бегите, суки.

Дай Бог, навсегда избавимся от руZZо-ватной швали. Пусть даже это будет несколько млн.

Підтримую ! І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .

А судьи кто? (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:33

  Hotab написав:flyman , радієш, що без тебе справляються?)
Подумай ще раз. Ти треба зсу. І не буде стидно перед дітьми.
Прохання, не цитуйте кудрявого ті одинаки, хто це ще робить. Хай людина йде відпочивати. Ну ясно ж, що наче і патріот, але є серйозні проблеми.

ти роби свою роботу, а не розказуй іншим, хто що має робити.
Херсон пролюбив? То дочого твоє бла-бла-бла?
Він сам не звільниться від того що ти тут займаєшся ура патріотизмом, картковим туризмом та полюванням на відьом.

Але цікаво стоїть питання. Хотаб пролюбив, а хтось інший має за нього виправляти його пролюби. Ти якись малохольний і немічний?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 10 вер, 2022 20:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:34

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів.
с чего вы взяли?

А Ви, як вважаєте?))
Коли я чітко визначив, що "Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові". Навіть тип ЛА.
Тобто - й видно, й чути.

Ваші варіанти?))
Рожеві забаганки відкидаємо одразу.

Да все вірно колега fler написала.
А Ви навіщось її так грубо спростували.

Не видно, и не чути.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:37

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:
Це Ви ніяк не можете чітко відповісти до чого було оте Ваше -- "розовые хотелки".

На этот вопрос я развернуто ответил раз 5

Угу.
Колега fler оцінила -- "добре".
Ви -- " увидеть этого всего объективно невозможно", "объективно невозможно увидеть", "на глаз/слух оценить невозможно".

Коли ж я вирішив вкотре уточнити *Тобто Ви незгодні з оцінкою "добре" (наша авіація "працює по територіям, з яких обстрілюють Харків")?*, Ви дуже змістовно уточнили -
"вы не пробовали читать сообщения, на которые отвечаете?", потім - "На этот вопрос я развернуто ответил раз 5".


Ви банально ухиляєтеся від пояснень.

Ок, специально для вас: информация со ссылкой на "друзей в Харькове" вызывает большие сомнения по причинам, которые я неоднократно называл.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:39

  maxprofit написав:І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .
а смысл? Сейчас, когда пошло очевидное контрнаступление, коллаборантв уже не будет. Этот закон надо было в 14-м принимать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:42

Прекрасно понимаю, что хочется побыстее порадоваться, заждались хороших новостей, но:
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала граждан не распространять непроверенную информацию о деоккупированных территориях.

"Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш. Не используйте непроверенную информацию", - написала Маляр в телеграм-канале.

Она отметила, что в настоящее время в социальных сетях распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующей действительности.

"Среди так сказать "освобожденных" в ваших постах встречаются населенные пункты, лишь частично контролируемые ВСУ и там продолжающиеся бои, а есть даже такие, увольнения которых нет в планах на ближайшие дни", - пишет замминистра.
.........
Она призвала использовать только проверенную информацию от официальных военных ведомств, в частности, ссылки Офиса президента, министра и министерства обороны, главнокомандующего ВСУ и Генерального штаб.

https://ru.interfax.com.ua/news/general/857896.html
ЛАД
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