detroytred написав: Це Ви ніяк не можете чітко відповісти до чого було оте Ваше -- "розовые хотелки".
На этот вопрос я развернуто ответил раз 5
Угу. Колега fler оцінила -- "добре". Ви -- " увидеть этого всего объективно невозможно", "объективно невозможно увидеть", "на глаз/слух оценить невозможно".
Коли ж я вирішив вкотре уточнити *Тобто Ви незгодні з оцінкою "добре" (наша авіація "працює по територіям, з яких обстрілюють Харків")?*, Ви дуже змістовно уточнили - "вы не пробовали читать сообщения, на которые отвечаете?", потім - "На этот вопрос я развернуто ответил раз 5".
fler написав:Розмовляла сьогодні з друзями з Харкова. Кажуть, що люди масово перейшли на солов'їну, колаборанти тікають на рф, наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.
Первое, мягко скажем, преувеличение. Все остальное и вовсе розовые хотелки, т.к. находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно.
Розовые хотелки???!!! Да что Вы говорите)) Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові, не кажучи про за містом. Навіть тип літаків можна визначити.
Як так можна безапеляційно спростовувати колегу (да ще й в такій манері), не розумію.
Пока что час назад опять обстреляли из РСЗО Холодную Гору. И, действительно, "находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно", а fler ссылается на друзей из Харькова. И, кстати, fler уже не раз анонсировала "хорошие новости" на юге, которые потом так и не появлялись
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 10 вер, 2022 20:46, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав: На пункте пропуска пески под логачевкой (белгородская область) критическая ситуация — количество пытающихся с**баться коллаборантов и пособников русни просто запредельное. Бегут из Харьковской области, бегут из Бердянска и Херсона, и из Донецка в том числе Детали: бегут те, кто получал российские паспорта. Бегут те, кто сотрудничал с оккупантами и выдавал семьи участников АТО. Бегут те, кто поверил, что россия пришла на территорию Украины навсегда. Бегите, суки.
Дай Бог, навсегда избавимся от руZZо-ватной швали. Пусть даже это будет несколько млн.
Підтримую ! І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .
Hotab написав:flyman , радієш, що без тебе справляються?) Подумай ще раз. Ти треба зсу. І не буде стидно перед дітьми. Прохання, не цитуйте кудрявого ті одинаки, хто це ще робить. Хай людина йде відпочивати. Ну ясно ж, що наче і патріот, але є серйозні проблеми.
ти роби свою роботу, а не розказуй іншим, хто що має робити. Херсон пролюбив? То дочого твоє бла-бла-бла? Він сам не звільниться від того що ти тут займаєшся ура патріотизмом, картковим туризмом та полюванням на відьом.
Але цікаво стоїть питання. Хотаб пролюбив, а хтось інший має за нього виправляти його пролюби. Ти якись малохольний і немічний?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 10 вер, 2022 20:37, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав: Це Ви ніяк не можете чітко відповісти до чого було оте Ваше -- "розовые хотелки".
На этот вопрос я развернуто ответил раз 5
Угу. Колега fler оцінила -- "добре". Ви -- " увидеть этого всего объективно невозможно", "объективно невозможно увидеть", "на глаз/слух оценить невозможно".
Коли ж я вирішив вкотре уточнити *Тобто Ви незгодні з оцінкою "добре" (наша авіація "працює по територіям, з яких обстрілюють Харків")?*, Ви дуже змістовно уточнили - "вы не пробовали читать сообщения, на которые отвечаете?", потім - "На этот вопрос я развернуто ответил раз 5".
Ви банально ухиляєтеся від пояснень.
Ок, специально для вас: информация со ссылкой на "друзей в Харькове" вызывает большие сомнения по причинам, которые я неоднократно называл.
Прекрасно понимаю, что хочется побыстее порадоваться, заждались хороших новостей, но:
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала граждан не распространять непроверенную информацию о деоккупированных территориях.
"Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш. Не используйте непроверенную информацию", - написала Маляр в телеграм-канале.
Она отметила, что в настоящее время в социальных сетях распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующей действительности.
"Среди так сказать "освобожденных" в ваших постах встречаются населенные пункты, лишь частично контролируемые ВСУ и там продолжающиеся бои, а есть даже такие, увольнения которых нет в планах на ближайшие дни", - пишет замминистра. ......... Она призвала использовать только проверенную информацию от официальных военных ведомств, в частности, ссылки Офиса президента, министра и министерства обороны, главнокомандующего ВСУ и Генерального штаб.
juristkostya"[quote="5484811:detroytred написав: Це Ви ніяк не можете чітко відповісти до чого було оте Ваше -- "розовые хотелки".
На этот вопрос я развернуто ответил раз 5
Угу. Колега fler оцінила -- "добре". Ви -- " увидеть этого всего объективно невозможно", "объективно невозможно увидеть", "на глаз/слух оценить невозможно".
Коли ж я вирішив вкотре уточнити *Тобто Ви незгодні з оцінкою "добре" (наша авіація "працює по територіям, з яких обстрілюють Харків")?*, Ви дуже змістовно уточнили - "вы не пробовали читать сообщения, на которые отвечаете?", потім - "На этот вопрос я развернуто ответил раз 5".
Ви банально ухиляєтеся від пояснень.[/quote Ок, специально для вас: информация со ссылкой на "друзей в Харькове" вызывает большие сомнения по причинам, которые я неоднократно называл.
_________________________________ Спеціально для Вас вкотре запитую, що саме в цій інформації у Вас викликає великі сумніви??? Що саме? 1. Що наша авіація працює по територіях, з яких обстрілюють Харків? 2. Що вона працює саме по цим територіям? 3. Що вона працює добре? 4. Що харків'яни бачили (могли побачити), що наша авіація прямує на дане завдання?
Тобто: До чого саме відноситься оте Ваше грубе заперечення - "розовые хотелки"?