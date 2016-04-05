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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:00
juristkostya написав:
я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.
"за МКАДом життя немає"
Багато людей бачать виліти
ракет з Бєлгорода.
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Starikan
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:09
Starikan написав: juristkostya написав:
я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.
"за МКАДом життя немає"
Багато людей бачать виліти
ракет з Бєлгорода.
Да, допускаю, что ночью можно видеть работающий двигатель. "Где-то там на севере".
Трактовать это как "наша авиация наносит удары по позициям, с которых обстреливают Харьков".... гм....
Востаннє редагувалось juristkostya
в Суб 10 вер, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:10
ЛАД написав: detroytred написав: juristkostya"[quote="5484790:detroytred написав:
Об'єктивно видно літаки, напрям, час, чути луну вибухів.
с чего вы взяли?
А Ви, як вважаєте?))
Коли я чітко визначив, що "Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові". Навіть тип ЛА.
Тобто - й видно, й чути.
Ваші варіанти?))
Рожеві забаганки відкидаємо одразу.
Да все вірно колега fler написала.
А Ви навіщось її так грубо спростували.[/quote
Не видно, и не чути.
Навіть тип літака можна побачити, не кажучи про почути, а у Вас -- "не видно, и не чути".
Хоча б уточнювали, що я! не бачив і не чув))
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:13
ЛАД написав:
Пока что час назад опять обстреляли из РСЗО Холодную Гору.
И, действительно, "находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно", а fler
ссылается на друзей из Харькова
.
И, кстати, fler
уже не раз анонсировала "хорошие новости" на юге, которые потом так и не появлялись
Які анонсовані мною новини не справдилися? Посилання в студію.
Де докази, що інформація від моїх друзів з Харкова є неправдивою? Немає? Зате рашапабліки підтвердили роботу наших в Белгородській області. Співпадіння?;)
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:14
detroytred написав:
Навіть тип літака можна побачити, не кажучи про почути, а у Вас -- "не видно, и не чути".
Хоча б уточнювали, що я! не бачив і не чув))
Хватит дурака валять.
Зада не стоит "услышать пролетающий самолёт".
Задача стоит достоверно выяснить, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". При самом идеальном стечении условий из города не видно происходящее в 30 и более км.
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juristkostya
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:15
fler написав:
Зате рашапабліки підтвердили роботу наших в Белгородській області.
А вы не можете читать белгородские паблики лично? Нужен посредник в виде друзей в Харькове?... Прискорбно ...
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juristkostya
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:15
maxprofit написав:
Підтримую ! І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .
При чем здесь гражданство? За это есть статья, за это надо сажать, а не лишать гражданства. И сажают уже. Только не надо перегибать палку. Есть просто обалваненные. Вы побыли б несколько лет в рашистском инфополе были бы таким же.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:17
juristkostya написав: Starikan написав: juristkostya написав:
я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.
"за МКАДом життя немає"
Багато людей бачать виліти
ракет з Бєлгорода.
Да, допускаю, что ночью можно видеть работающий двигатель. "Где-то там на севере".
Трактовать это как "наша авиация наносит удары по позициям, с которых обстреливают Харьков".... гм....
А ви вважаєте, що авіація просто підлітає до вогневих точок рашистів, и пілот кидає в них бомбочки, чи як?
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Starikan
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:19
Вести с оркостана:
Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили в Минобороны.
«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что для реализации этих планов проводились «отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск».
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:21
fler написав: ЛАД написав:
Пока что час назад опять обстреляли из РСЗО Холодную Гору.
И, действительно, "находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно", а fler
ссылается на друзей из Харькова
.
И, кстати, fler
уже не раз анонсировала "хорошие новости" на юге, которые потом так и не появлялись
Які анонсовані мною новини не справдилися? Посилання в студію.
Де докази, що інформація від моїх друзів з Харкова є неправдивою? Немає? Зате рашапабліки підтвердили роботу наших в Белгородській області. Співпадіння?;)
Да Ваші опоненти реально Вас грубо тролять.
Особисто я підтверджую Ваші слова стосовно авіації.
Не буду вказувати типи літаків, кількість, напрям, час, бо це підпадає під оголошення пересування техніки. Але це факт, який було гарно видно й чутно)) навіть з самого міста, а не замістя.
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detroytred
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