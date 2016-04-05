На неподконтрольной Украине части Донетчины поддерживающее РФ население в шоке от того, что происходит и так называемые "чиновники" "ЛДНР" уже едут в сторону РФ и их кураторы тоже. Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале известный украинский блогер "Фашик Донецкий".По его словам, в захваченных НВФ Донецке, Горловке, Макеевке и Енакиево отдан приказ войскам РФ готовиться к отступления, при этом российские таможенники предупреждены о том, что будут огромные толпы на границе и пропускать в РФ разрешено только отдельные категории:- Кадровые русские военные- Так называемые "чиновники ЛДНР"- Беременные- Матери с детьми до 3 лет.В то же время, "добровольцев" впускать обратно в РФ запрещено. Блогер пишет:"Вышенаписанное, категории тех, кого впустят на територию РФ, касается и дыныры, и лыныры. При этом будет введён запрет выезда и из дыныры, и из лыныры и он будет касаться и мужчин, и женщин. Исключение из запрета будет - это все граждане до 14 лет + вышеназванные категории. Запрет, по данным моих источников, будет введён с воскресенье 11 сентября или 13 числа этого месяца. Выпускать на территорию рф будут. За бабло. Цена проезда - от 10 тыс рублей. Уже завтра начнётся тотальная мобилизация".