maxprofit написав:Підтримую ! І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .
При чем здесь гражданство? За это есть статья, за это надо сажать, а не лишать гражданства. И сажают уже. Только не надо перегибать палку. Есть просто обалваненные. Вы побыли б несколько лет в рашистском инфополе были бы таким же.
а вот не надо на это валить - адекватный человек в любом инфополе, особенно при наличии альтернативной инфо, разберется что к чему.
а пример Раши показывает, что большинство составляют те, кому проще не иметь своего мнения и следовать линии партии - но это тоже результат десятилетий советской селекции.
с другой стороны, пример Западной Украины показывает, что десятилетия совка все равно не придушили не греко-католиков, ни героев УПА - как-то так.
detroytred написав: Навіть тип літака можна побачити, не кажучи про почути, а у Вас -- "не видно, и не чути". Хоча б уточнювали, що я! не бачив і не чув))
Хватит дурака валять. Зада не стоит "услышать пролетающий самолёт". Задача стоит достоверно выяснить, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". При самом идеальном стечении условий из города не видно происходящее в 30 и более км.
Дурня валяти -- це вважати, що літаки, які побачив (а не те що тільки почув), через декілька секунд зникнення з прямої видимості не виконували завдання, а на прогулянку пішли.
detroytred написав: Навіть тип літака можна побачити, не кажучи про почути, а у Вас -- "не видно, и не чути". Хоча б уточнювали, що я! не бачив і не чув))
Хватит дурака валять. Зада не стоит "услышать пролетающий самолёт". Задача стоит достоверно выяснить, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". При самом идеальном стечении условий из города не видно происходящее в 30 и более км.
Дурня валяти -- це вважати, що літаки, які побачив (а не те що тільки почув), через декілька секунд зникнення з прямої видимості не виконували завдання, а на прогулянку пішли.
что и требовалось доказать: непосредственно видим очень небольшой фрагмент, а дальше домысливаем. Это не то, для чего нужна ссылка на "очевидцев на местах".
juristkostya написав:я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить. Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.
"за МКАДом життя немає" Багато людей бачать виліти ракет з Бєлгорода.
Да, допускаю, что ночью можно видеть работающий двигатель. "Где-то там на севере".
Трактовать это как "наша авиация наносит удары по позициям, с которых обстреливают Харьков".... гм....
Знову фантазії понеслися. Я не писала ХТО мої друзі з Харкова. Вам не відомо, що саме вони мені сказали.. То якого милого ви тут засираєте гілку, не маючи жодних підстав для спростування моїх слів?
juristkostya написав:что и требовалось доказать: непосредственно видим очень небольшой фрагмент, а дальше домысливаем. Это не то, для чего нужна ссылка на "очевидцев на местах".
Ні. Ви пересмикнули про *видим очень небольшой фрагмент*. Навпаки. Бачимо основний фрагмент: підльот авіації до місця виконання завдання, чуємо вибухи. Залишається -- небагато! Оцінити роботу на "добре".
https://donpress.com/news/10-09-2022-iz ... oit-vezd-v На неподконтрольной Украине части Донетчины поддерживающее РФ население в шоке от того, что происходит и так называемые "чиновники" "ЛДНР" уже едут в сторону РФ и их кураторы тоже. Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале известный украинский блогер "Фашик Донецкий".
По его словам, в захваченных НВФ Донецке, Горловке, Макеевке и Енакиево отдан приказ войскам РФ готовиться к отступления, при этом российские таможенники предупреждены о том, что будут огромные толпы на границе и пропускать в РФ разрешено только отдельные категории:
- Кадровые русские военные
- Так называемые "чиновники ЛДНР"
- Беременные
- Матери с детьми до 3 лет.
В то же время, "добровольцев" впускать обратно в РФ запрещено. Блогер пишет:
"Вышенаписанное, категории тех, кого впустят на територию РФ, касается и дыныры, и лыныры. При этом будет введён запрет выезда и из дыныры, и из лыныры и он будет касаться и мужчин, и женщин. Исключение из запрета будет - это все граждане до 14 лет + вышеназванные категории. Запрет, по данным моих источников, будет введён с воскресенье 11 сентября или 13 числа этого месяца. Выпускать на территорию рф будут. За бабло. Цена проезда - от 10 тыс рублей. Уже завтра начнётся тотальная мобилизация".