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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 22232224222522262227>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:21

  Starikan написав:
  juristkostya написав:
  Starikan написав:"за МКАДом життя немає" :wink:
Багато людей бачать виліти ракет з Бєлгорода.
Да, допускаю, что ночью можно видеть работающий двигатель. "Где-то там на севере".
Трактовать это как "наша авиация наносит удары по позициям, с которых обстреливают Харьков".... гм....

А ви вважаєте, що авіація просто підлітає до вогневих точок рашистів, и пілот кидає в них бомбочки, чи як?
вы тоже решили поспорить не со мной, а со своей фантазией?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:24

  otg написав:
  maxprofit написав:Підтримую ! І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .
При чем здесь гражданство? За это есть статья, за это надо сажать, а не лишать гражданства. И сажают уже. Только не надо перегибать палку. Есть просто обалваненные. Вы побыли б несколько лет в рашистском инфополе были бы таким же.

а вот не надо на это валить - адекватный человек в любом инфополе, особенно при наличии альтернативной инфо, разберется что к чему.

а пример Раши показывает, что большинство составляют те, кому проще не иметь своего мнения и следовать линии партии - но это тоже результат десятилетий советской селекции.

с другой стороны, пример Западной Украины показывает, что десятилетия совка все равно не придушили не греко-католиков, ни героев УПА - как-то так.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:26

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
Навіть тип літака можна побачити, не кажучи про почути, а у Вас -- "не видно, и не чути".
Хоча б уточнювали, що я! не бачив і не чув))

Хватит дурака валять.
Зада не стоит "услышать пролетающий самолёт".
Задача стоит достоверно выяснить, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". При самом идеальном стечении условий из города не видно происходящее в 30 и более км.

Дурня валяти -- це вважати, що літаки, які побачив (а не те що тільки почув), через декілька секунд зникнення з прямої видимості не виконували завдання, а на прогулянку пішли.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:29

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:
Навіть тип літака можна побачити, не кажучи про почути, а у Вас -- "не видно, и не чути".
Хоча б уточнювали, що я! не бачив і не чув))

Хватит дурака валять.
Зада не стоит "услышать пролетающий самолёт".
Задача стоит достоверно выяснить, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". При самом идеальном стечении условий из города не видно происходящее в 30 и более км.

Дурня валяти -- це вважати, що літаки, які побачив (а не те що тільки почув), через декілька секунд зникнення з прямої видимості не виконували завдання, а на прогулянку пішли.
что и требовалось доказать: непосредственно видим очень небольшой фрагмент, а дальше домысливаем.
Это не то, для чего нужна ссылка на "очевидцев на местах".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:30

  juristkostya написав:
  Starikan написав:
  juristkostya написав:я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.

"за МКАДом життя немає" :wink:
Багато людей бачать виліти ракет з Бєлгорода.

Да, допускаю, что ночью можно видеть работающий двигатель. "Где-то там на севере".

Трактовать это как "наша авиация наносит удары по позициям, с которых обстреливают Харьков".... гм....

Знову фантазії понеслися. Я не писала ХТО мої друзі з Харкова. Вам не відомо, що саме вони мені сказали.. То якого милого ви тут засираєте гілку, не маючи жодних підстав для спростування моїх слів?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:33

  fler написав:
  juristkostya написав:
  Starikan написав:"за МКАДом життя немає" :wink:
Багато людей бачать виліти ракет з Бєлгорода.

Да, допускаю, что ночью можно видеть работающий двигатель. "Где-то там на севере".

Трактовать это как "наша авиация наносит удары по позициям, с которых обстреливают Харьков".... гм....

Знову фантазії понеслися. Я не писала ХТО мої друзі з Харкова. Вам не відомо, що саме вони мені сказали.. То якого милого ви тут засираєте гілку, не маючи жодних підстав для спростування моїх слів?
зачем мне знать, кто ваши знакомые?
Из Харькова не видны события где-то в районе госграницы, и это не зависит от фамилии, должности и т.д.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:34

  juristkostya написав:что и требовалось доказать: непосредственно видим очень небольшой фрагмент, а дальше домысливаем.
Это не то, для чего нужна ссылка на "очевидцев на местах".

Ні.
Ви пересмикнули про *видим очень небольшой фрагмент*.
Навпаки.
Бачимо основний фрагмент: підльот авіації до місця виконання завдання, чуємо вибухи.
Залишається -- небагато!
Оцінити роботу на "добре".

А от що робите Ви не зрозуміло й досі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:38

  detroytred написав:
Бачимо основний фрагмент: підльот авіації до місця виконання завдання, чуємо вибухи.

Во-первых, не "підльот авіації до місця виконання завдання", а "полет куда-то туда". _Подлёт_ можно видеть только находят поблизости с местом выполнения задания, из города это не видно даже в бинокль.

Во-вторых, никаких взрывов за 30 и более км, конечно же, не слышно.

Фантазия у вас буйная, это да.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:39

https://donpress.com/news/10-09-2022-iz ... oit-vezd-v
На неподконтрольной Украине части Донетчины поддерживающее РФ население в шоке от того, что происходит и так называемые "чиновники" "ЛДНР" уже едут в сторону РФ и их кураторы тоже. Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале известный украинский блогер "Фашик Донецкий".

По его словам, в захваченных НВФ Донецке, Горловке, Макеевке и Енакиево отдан приказ войскам РФ готовиться к отступления, при этом российские таможенники предупреждены о том, что будут огромные толпы на границе и пропускать в РФ разрешено только отдельные категории:

- Кадровые русские военные

- Так называемые "чиновники ЛДНР"

- Беременные

- Матери с детьми до 3 лет.

В то же время, "добровольцев" впускать обратно в РФ запрещено. Блогер пишет:

"Вышенаписанное, категории тех, кого впустят на територию РФ, касается и дыныры, и лыныры. При этом будет введён запрет выезда и из дыныры, и из лыныры и он будет касаться и мужчин, и женщин. Исключение из запрета будет - это все граждане до 14 лет + вышеназванные категории. Запрет, по данным моих источников, будет введён с воскресенье 11 сентября или 13 числа этого месяца. Выпускать на территорию рф будут. За бабло. Цена проезда - от 10 тыс рублей. Уже завтра начнётся тотальная мобилизация".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:41

  juristkostya написав:
  fler написав:Зате рашапабліки підтвердили роботу наших в Белгородській області.

А вы не можете читать белгородские паблики лично? Нужен посредник в виде друзей в Харькове?... Прискорбно ...

Розумію, що дійти правильного висновку вам релігія не дозволяє. А може й мова заважає? Не підкажете, чому белгородські пабліки повідомили про ті події ПІСЛЯ мого поста про розмову з друзями?
fler
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