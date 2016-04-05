Додано: Суб 10 вер, 2022 21:47

Starikan написав: juristkostya написав: Starikan написав: ----------------------------------

juristkostya"]я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.

Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.

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"за МКАДом життя немає"

Багато людей бачать виліти ракет з Бєлгорода. ----------------------------------"]я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.----------------------------------"за МКАДом життя немає"Багато людей бачатьракет з Бєлгорода. Да, допускаю, что ночью можно видеть работающий двигатель. "Где-то там на севере".

Трактовать это как "наша авиация наносит удары по позициям, с которых обстреливают Харьков".... гм.... Да, допускаю, что ночью можно видеть работающий двигатель. "Где-то там на севере".Трактовать это как "наша авиация наносит удары по позициям, с которых обстреливают Харьков".... гм....

А ви вважаєте, що авіація просто підлітає до вогневих точок рашистів, и пілот кидає в них бомбочки, чи як? А ви вважаєте, що авіація просто підлітає до вогневих точок рашистів, и пілот кидає в них бомбочки, чи як?

Вылеты ракет из Белгорода я лично могу наблюдать и часто наблюдаю. Иногда видно и места прилёта. Нооб этом ничего не говорил.Самолёты я не видел, но друг с Салтовки видел. Вы считаете, что обычный человек может с земли определить тип и госпринадлежность самолёта? Тем более, что в общем-то наши самолёты тех же типов, что российские.Но даже если определил, человек может знать какие задачи выполняет и куда летит самолёт? Возможно, он не собирается атаковать противника, а просто патрулирует над Харьковом и задача - защита Харькова, а не атака противника. Даже если он полетел, к примеру, на восток, откуда я знаю, то ли он сел в Чугуеве (даже не знаю, работает ли там аэродром), то ли полетел атаковать противника. Если я даже как-то сумел увидеть, что он полетел в сторону противника, то его полётное задание человек точно не знает, а это совсем не обязательно бомбёжка - возможно, прикрытие наших войск или разведка. Если даже он отбомбился, то на расстоянии 20 км (или больше) вы это точно не увидите.Речь шла о "друзьях из Харькова". Надеюсь, я достаточно полно объяснил, почему они этого знать не могут.Это же объяснение и для