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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:44
fler написав: juristkostya написав: fler написав:
Зате рашапабліки підтвердили роботу наших в Белгородській області.
А вы не можете читать белгородские паблики лично? Нужен посредник в виде друзей в Харькове?... Прискорбно ...
Розумію, що дійти правильного висновку вам релігія не дозволяє. А може й мова заважає? Не підкажете, чому белгородські пабліки повідомили про ті події ПІСЛЯ мого поста про розмову з друзями?
Очевидно, ваши друзья распространили информацию не из пабликов. Но, в любом случае, они никак не могли быть очевидцами. Это за пределами человеческих возможностей.
Именно этого обстоятельства касается мой вывод, и вы не в силах его изменить.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:47
Starikan написав: juristkostya написав: Starikan написав:
----------------------------------juristkostya
"]я не понимаю, с чем вы пытаетесь спорить.
Находясь в городе, объективно невозможно увидеть, что "наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків". Это за горизонтом.
----------------------------------
"за МКАДом життя немає"
Багато людей бачать виліти
ракет з Бєлгорода.
Да, допускаю, что ночью можно видеть работающий двигатель. "Где-то там на севере".
Трактовать это как "наша авиация наносит удары по позициям, с которых обстреливают Харьков".... гм....
А ви вважаєте, що авіація просто підлітає до вогневих точок рашистів, и пілот кидає в них бомбочки, чи як?
Вылеты ракет из Белгорода я лично могу наблюдать и часто наблюдаю. Иногда видно и места прилёта. Но juristkostya
об этом ничего не говорил.
Самолёты я не видел, но друг с Салтовки видел. Вы считаете, что обычный человек может с земли определить тип и госпринадлежность самолёта? Тем более, что в общем-то наши самолёты тех же типов, что российские.
Но даже если определил, человек может знать какие задачи выполняет и куда летит самолёт? Возможно, он не собирается атаковать противника, а просто патрулирует над Харьковом и задача - защита Харькова, а не атака противника. Даже если он полетел, к примеру, на восток, откуда я знаю, то ли он сел в Чугуеве (даже не знаю, работает ли там аэродром), то ли полетел атаковать противника. Если я даже как-то сумел увидеть, что он полетел в сторону противника, то его полётное задание человек точно не знает, а это совсем не обязательно бомбёжка - возможно, прикрытие наших войск или разведка. Если даже он отбомбился, то на расстоянии 20 км (или больше) вы это точно не увидите.
Речь шла о "друзьях из Харькова". Надеюсь, я достаточно полно объяснил, почему они этого знать не могут.
Это же объяснение и для detroytred
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:48
juristkostya написав: detroytred написав:
Бачимо основний фрагмент: підльот авіації до місця виконання завдання, чуємо вибухи.
Во-первых, не "підльот авіації до місця виконання завдання", а "полет куда-то туда". _Подлёт_ можно видеть только находят поблизости с местом выполнения задания, из города это не видно даже в бинокль.
Во-вторых, никаких взрывов за 30 и более км, конечно же, не слышно.
Фантазия у вас буйная, это да.
Вам не набридло вигадувати?!
Кудись? Що там за Північною Сальтівкою-Циркунами?
Висота польоту, напрям, швидкість, тип літака і т.д. -- все більш, ніж ясно.
Вибухи навіть з Чугуєва було чути...
Вигадайте ще щось.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:49
detroytred написав: juristkostya написав:
что и требовалось доказать: непосредственно видим очень небольшой фрагмент, а дальше домысливаем.
Это не то, для чего нужна ссылка на "очевидцев на местах".
Ні.
Ви пересмикнули про *видим очень небольшой фрагмент*.
Навпаки.
Бачимо основний фрагмент: підльот авіації до місця виконання завдання, чуємо вибухи.
Залишається -- небагато!
Оцінити роботу на "добре".
А от що робите Ви не зрозуміло й досі.
Пересмикує та домислює)))
Генерал не бачить на власні очі, що відбувається на нулі, але ж це не означає, що він не володіє достовірною інформацією. Juristkostya не розуміє таких простих речей.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:51
ЛАД написав:
Вылеты ракет из Белгорода я лично могу наблюдать и часто наблюдаю. Иногда видно и места прилёта. Но juristkostya
об этом ничего не говорил.
Самолёты я не видел, но друг с Салтовки видел. Вы считаете, что обычный человек может с земли определить тип и госпринадлежность самолёта? Тем более, что в общем-то наши самолёты тех же типов, что российские.
Но даже если определил, человек может знать какие задачи выполняет и куда летит самолёт? Возможно, он не собирается атаковать противника, а просто патрулирует над Харьковом и задача - защита Харькова, а не атака противника. Даже если он полетел, к примеру, на восток, откуда я знаю, то ли он сел в Чугуеве (даже не знаю, работает ли там аэродром), то ли полетел атаковать противника. Если я даже как-то сумел увидеть, что он полетел в сторону противника, то его полётное задание человек точно не знает, а это совсем не обязательно бомбёжка - возможно, прикрытие наших войск или разведка. Если даже он отбомбился, то на расстоянии 20 км (или больше) вы это точно не увидите.
Речь шла о "друзьях из Харькова". Надеюсь, я достаточно полно объяснил, почему они этого знать не могут.
Это же объяснение и для detroytred
.
восхищён вашим терпением. Тут реально нужен учитель младших классов - доносить очевидные истины.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:52
detroytred написав: fler написав: ЛАД написав:
Пока что час назад опять обстреляли из РСЗО Холодную Гору.
И, действительно, "находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно", а fler
ссылается на друзей из Харькова
.
И, кстати, fler
уже не раз анонсировала "хорошие новости" на юге, которые потом так и не появлялись
Які анонсовані мною новини не справдилися? Посилання в студію.
Де докази, що інформація від моїх друзів з Харкова є неправдивою? Немає? Зате рашапабліки підтвердили роботу наших в Белгородській області. Співпадіння?;)
Да Ваші опоненти реально Вас грубо тролять.
Особисто я підтверджую Ваші слова стосовно авіації.
Не буду вказувати типи літаків, кількість, напрям, час, бо це підпадає під оголошення пересування техніки. Але це факт, який було гарно видно й чутно)) навіть з самого міста, а не замістя.
Простите, Вы уже в Харькове?
Как Вы можете подтверждать слова о работе авиации в Харькове и утверждать, что "це факт, який було гарно видно й чутно"? Или Вы работаете на чугуевском (или каком?) аэродроме и тесно общаетесь с лётчиками?
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:53
juristkostya написав: maxprofit написав:
І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .
а смысл? Сейчас, когда пошло очевидное контрнаступление, коллаборантв уже не будет. Этот закон надо было в 14-м принимать.
Щоб вони,бляді, не розсікали з нашим паспортом по безвізам !
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:54
fler написав: detroytred написав: juristkostya написав:
что и требовалось доказать: непосредственно видим очень небольшой фрагмент, а дальше домысливаем.
Это не то, для чего нужна ссылка на "очевидцев на местах".
Ні.
Ви пересмикнули про *видим очень небольшой фрагмент*.
Навпаки.
Бачимо основний фрагмент: підльот авіації до місця виконання завдання, чуємо вибухи.
Залишається -- небагато!
Оцінити роботу на "добре".
А от що робите Ви не зрозуміло й досі.
Пересмикує та домислює)))
Генерал не бачить на власні очі, що відбувається на нулі, але ж це не означає, що він не володіє достовірною інформацією. Juristkostya не розуміє таких простих речей.
Итак, должностные лица ВСУ вам дали инфо в обход официальной сводки генштаба, а у вас хватило ума выложить ее в форум
Что тут скажешь .... Почистите свои сообщения, пока не поздно.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:55
maxprofit написав: juristkostya написав: maxprofit написав:
І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .
а смысл? Сейчас, когда пошло очевидное контрнаступление, коллаборантв уже не будет. Этот закон надо было в 14-м принимать.
Щоб вони,бляді, не розсікали з нашим паспортом по безвізам !
Вы ж не можете наказать человека по закону, который ещё не был принят на момент деяния.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 21:56
ЛАД написав:
Вылеты ракет из Белгорода я лично могу наблюдать и часто наблюдаю. Иногда видно и места прилёта. Но juristkostya
об этом ничего не говорил.
Самолёты я не видел, но друг с Салтовки видел. Вы считаете, что обычный человек может с земли определить тип и госпринадлежность самолёта? Тем более, что в общем-то наши самолёты тех же типов, что российские.
Но даже если определил, человек может знать какие задачи выполняет и куда летит самолёт? Возможно, он не собирается атаковать противника, а просто патрулирует над Харьковом и задача - защита Харькова, а не атака противника. Даже если он полетел, к примеру, на восток, откуда я знаю, то ли он сел в Чугуеве (даже не знаю, работает ли там аэродром), то ли полетел атаковать противника. Если я даже как-то сумел увидеть, что он полетел в сторону противника, то его полётное задание человек точно не знает, а это совсем не обязательно бомбёжка - возможно, прикрытие наших войск или разведка. Если даже он отбомбился, то на расстоянии 20 км (или больше) вы это точно не увидите.
Речь шла о "друзьях из Харькова". Надеюсь, я достаточно полно объяснил, почему они этого знать не могут.
Это же объяснение и для detroytred
.
Я спокійнісінько визначив тип ЛА, чітко бачив напрям й так далі.
Розвідку здійснюють інші літаки.
Пояснювати чому це не могли бути не наші літаки не буду)))))
Давайте закінчувати цей тролінг думки від колеги fler. Бо це вже занадто.
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