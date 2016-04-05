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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2224222522262227
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:00

  Shaman написав:а вот не надо на это валить - адекватный человек в любом инфополе, особенно при наличии альтернативной инфо, разберется что к чему.

а пример Раши показывает, что большинство составляют те, кому проще не иметь своего мнения и следовать линии партии - но это тоже результат десятилетий советской селекции.

с другой стороны, пример Западной Украины показывает, что десятилетия совка все равно не придушили не греко-католиков, ни героев УПА - как-то так.
Не рассказывайте то в чем не разбираетесь. Вы уверены что в раше нет людей с З. Украины? Вы уверены что они не поддерживают Путена? Да и боюсь что З. Украины Вы не знаете. Живете отнюдь не там и бывали разве что туристом. Ведь так? Я всегда говорил и говорю, что бы победить врага его нужно хорошо знать. У нас же в осн. только шашками способны махать.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:01

  detroytred написав:Давайте закінчувати цей тролінг думки від колеги fler. Бо це вже занадто.

Та давно пора заканчивать. Ежу ж понятно, что за 30 км (и это минимум) ничего не видно и не слышно.

Собственно, она уже сама признала, что распространила не слова непосредственных очевидцев, а утечку информации от должностных лиц ВСУ...пусть это будет на ее совести.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:06

  ЛАД написав:Как Вы можете подтверждать слова о работе авиации в Харькове и утверждать, что "це факт, який було гарно видно й чутно"?

Да з Харкова і побачив, ну й само собою почув раз побачив.
На власні очі.

Тому й не можу зрозуміти скільки ж можна твердження fler обговорювати.
Коли воно достатньо здраве, а не якісь "розовые хотелки".
Прошу -- закінчуйте це.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:07

  juristkostya написав:
  maxprofit написав:
  juristkostya написав:а смысл? Сейчас, когда пошло очевидное контрнаступление, коллаборантв уже не будет. Этот закон надо было в 14-м принимать.

Щоб вони,бляді, не розсікали з нашим паспортом по безвізам !

Вы ж не можете наказать человека по закону, который ещё не был принят на момент деяния.

Был бы человек, а Закон найдётся.
Вы не в Европах - не забывайтесь.
Кто будет платить - тот и Законы придумывать.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:12

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Давайте закінчувати цей тролінг думки від колеги fler. Бо це вже занадто.

Та давно пора заканчивать. Ежу ж понятно, что за 30 км (и это минимум) ничего не видно и не слышно.

Собственно, она уже сама признала, что распространила не слова непосредственных очевидцев, а утечку информации от должностных лиц ВСУ...пусть это будет на ее совести.

Да-да)) Утечка информации.
Що наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.

Я пас.
Бо вигадувати Ви можете схоже нескінченно.
detroytred
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