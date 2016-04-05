RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 222422252226222722282229>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:51

  ЛАД написав:Вылеты ракет из Белгорода я лично могу наблюдать и часто наблюдаю. Иногда видно и места прилёта. Но juristkostya об этом ничего не говорил.
Самолёты я не видел, но друг с Салтовки видел. Вы считаете, что обычный человек может с земли определить тип и госпринадлежность самолёта? Тем более, что в общем-то наши самолёты тех же типов, что российские.
Но даже если определил, человек может знать какие задачи выполняет и куда летит самолёт? Возможно, он не собирается атаковать противника, а просто патрулирует над Харьковом и задача - защита Харькова, а не атака противника. Даже если он полетел, к примеру, на восток, откуда я знаю, то ли он сел в Чугуеве (даже не знаю, работает ли там аэродром), то ли полетел атаковать противника. Если я даже как-то сумел увидеть, что он полетел в сторону противника, то его полётное задание человек точно не знает, а это совсем не обязательно бомбёжка - возможно, прикрытие наших войск или разведка. Если даже он отбомбился, то на расстоянии 20 км (или больше) вы это точно не увидите.
Речь шла о "друзьях из Харькова". Надеюсь, я достаточно полно объяснил, почему они этого знать не могут.

Это же объяснение и для detroytred.
восхищён вашим терпением. Тут реально нужен учитель младших классов - доносить очевидные истины.
juristkostya
 
Повідомлень: 4980
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:52

  detroytred написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:Пока что час назад опять обстреляли из РСЗО Холодную Гору.
И, действительно, "находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно", а fler ссылается на друзей из Харькова.
И, кстати, fler уже не раз анонсировала "хорошие новости" на юге, которые потом так и не появлялись

Які анонсовані мною новини не справдилися? Посилання в студію.
Де докази, що інформація від моїх друзів з Харкова є неправдивою? Немає? Зате рашапабліки підтвердили роботу наших в Белгородській області. Співпадіння?;)

Да Ваші опоненти реально Вас грубо тролять.
Особисто я підтверджую Ваші слова стосовно авіації.
Не буду вказувати типи літаків, кількість, напрям, час, бо це підпадає під оголошення пересування техніки. Але це факт, який було гарно видно й чутно)) навіть з самого міста, а не замістя.

Простите, Вы уже в Харькове? :shock:
Как Вы можете подтверждать слова о работе авиации в Харькове и утверждать, что "це факт, який було гарно видно й чутно"? Или Вы работаете на чугуевском (или каком?) аэродроме и тесно общаетесь с лётчиками?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23078
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:53

  juristkostya написав:
  maxprofit написав:І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .
а смысл? Сейчас, когда пошло очевидное контрнаступление, коллаборантв уже не будет. Этот закон надо было в 14-м принимать.

Щоб вони,бляді, не розсікали з нашим паспортом по безвізам !
maxprofit
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:54

  fler написав:
  detroytred написав:
  juristkostya написав:что и требовалось доказать: непосредственно видим очень небольшой фрагмент, а дальше домысливаем.
Это не то, для чего нужна ссылка на "очевидцев на местах".

Ні.
Ви пересмикнули про *видим очень небольшой фрагмент*.
Навпаки.
Бачимо основний фрагмент: підльот авіації до місця виконання завдання, чуємо вибухи.
Залишається -- небагато!
Оцінити роботу на "добре".

А от що робите Ви не зрозуміло й досі.

Пересмикує та домислює)))
Генерал не бачить на власні очі, що відбувається на нулі, але ж це не означає, що він не володіє достовірною інформацією. Juristkostya не розуміє таких простих речей.

Итак, должностные лица ВСУ вам дали инфо в обход официальной сводки генштаба, а у вас хватило ума выложить ее в форум
Что тут скажешь .... Почистите свои сообщения, пока не поздно.
juristkostya
 
Повідомлень: 4980
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:55

  maxprofit написав:
  juristkostya написав:
  maxprofit написав:І обов"язково має бути прийнятий закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм та держ.зраду .
а смысл? Сейчас, когда пошло очевидное контрнаступление, коллаборантв уже не будет. Этот закон надо было в 14-м принимать.

Щоб вони,бляді, не розсікали з нашим паспортом по безвізам !

Вы ж не можете наказать человека по закону, который ещё не был принят на момент деяния.
juristkostya
 
Повідомлень: 4980
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 21:56

  ЛАД написав:Вылеты ракет из Белгорода я лично могу наблюдать и часто наблюдаю. Иногда видно и места прилёта. Но juristkostya об этом ничего не говорил.
Самолёты я не видел, но друг с Салтовки видел. Вы считаете, что обычный человек может с земли определить тип и госпринадлежность самолёта? Тем более, что в общем-то наши самолёты тех же типов, что российские.
Но даже если определил, человек может знать какие задачи выполняет и куда летит самолёт? Возможно, он не собирается атаковать противника, а просто патрулирует над Харьковом и задача - защита Харькова, а не атака противника. Даже если он полетел, к примеру, на восток, откуда я знаю, то ли он сел в Чугуеве (даже не знаю, работает ли там аэродром), то ли полетел атаковать противника. Если я даже как-то сумел увидеть, что он полетел в сторону противника, то его полётное задание человек точно не знает, а это совсем не обязательно бомбёжка - возможно, прикрытие наших войск или разведка. Если даже он отбомбился, то на расстоянии 20 км (или больше) вы это точно не увидите.
Речь шла о "друзьях из Харькова". Надеюсь, я достаточно полно объяснил, почему они этого знать не могут.

Это же объяснение и для detroytred.

Я спокійнісінько визначив тип ЛА, чітко бачив напрям й так далі.
Розвідку здійснюють інші літаки.

Пояснювати чому це не могли бути не наші літаки не буду)))))

Давайте закінчувати цей тролінг думки від колеги fler. Бо це вже занадто.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25540
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:00

  Shaman написав:а вот не надо на это валить - адекватный человек в любом инфополе, особенно при наличии альтернативной инфо, разберется что к чему.

а пример Раши показывает, что большинство составляют те, кому проще не иметь своего мнения и следовать линии партии - но это тоже результат десятилетий советской селекции.

с другой стороны, пример Западной Украины показывает, что десятилетия совка все равно не придушили не греко-католиков, ни героев УПА - как-то так.
Не рассказывайте то в чем не разбираетесь. Вы уверены что в раше нет людей с З. Украины? Вы уверены что они не поддерживают Путена? Да и боюсь что З. Украины Вы не знаете. Живете отнюдь не там и бывали разве что туристом. Ведь так? Я всегда говорил и говорю, что бы победить врага его нужно хорошо знать. У нас же в осн. только шашками способны махать.
otg
 
Повідомлень: 3085
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:01

  detroytred написав:Давайте закінчувати цей тролінг думки від колеги fler. Бо це вже занадто.

Та давно пора заканчивать. Ежу ж понятно, что за 30 км (и это минимум) ничего не видно и не слышно.

Собственно, она уже сама признала, что распространила не слова непосредственных очевидцев, а утечку информации от должностных лиц ВСУ...пусть это будет на ее совести.
juristkostya
 
Повідомлень: 4980
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:06

  ЛАД написав:Как Вы можете подтверждать слова о работе авиации в Харькове и утверждать, что "це факт, який було гарно видно й чутно"?

Да з Харкова і побачив, ну й само собою почув раз побачив.
На власні очі.

Тому й не можу зрозуміти скільки ж можна твердження fler обговорювати.
Коли воно достатньо здраве, а не якісь "розовые хотелки".
Прошу -- закінчуйте це.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25540
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:12

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Давайте закінчувати цей тролінг думки від колеги fler. Бо це вже занадто.

Та давно пора заканчивать. Ежу ж понятно, что за 30 км (и это минимум) ничего не видно и не слышно.

Собственно, она уже сама признала, что распространила не слова непосредственных очевидцев, а утечку информации от должностных лиц ВСУ...пусть это будет на ее совести.

Да-да)) Утечка информации.
Що наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.

Я пас.
Бо вигадувати Ви можете схоже нескінченно.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25540
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 222422252226222722282229>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103466
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 464565
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3818
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (279)
11.09.2022 00:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.