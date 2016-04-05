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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 22252226222722282229>
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:17

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Как Вы можете подтверждать слова о работе авиации в Харькове и утверждать, что "це факт, який було гарно видно й чутно"?

Да з Харкова і побачив, ну й само собою почув раз побачив.
На власні очі.

Тому й не можу зрозуміти скільки ж можна твердження fler обговорювати.
Коли воно достатньо здраве, а не якісь "розовые хотелки".
Прошу -- закінчуйте це.

Прошу и Вас - заканчивайте.
Самолёты Вы увидеть могли, направление полёта тоже.
Их работу Вы, простите, из Харькова видеть не могли. И слышать взрывы. Даже на ХТЗ взрывы прилетающих в Чугуев ракет из Белгорода не слышны. Сев. Салтовку и Циркуны они не бомбят.
Ваш ответ абсолютно не аргументированный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 10 вер, 2022 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:18

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:Давайте закінчувати цей тролінг думки від колеги fler. Бо це вже занадто.

Та давно пора заканчивать. Ежу ж понятно, что за 30 км (и это минимум) ничего не видно и не слышно.

Собственно, она уже сама признала, что распространила не слова непосредственных очевидцев, а утечку информации от должностных лиц ВСУ...пусть это будет на ее совести.

Да-да)) Утечка информации.
Що наша авіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків.

Я пас.
Бо вигадувати Ви можете схоже нескінченно.
гм ... До сих пор мы ни разу _официально_ не признали удары по Белгородской области. Так что, это именно утечка.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Итак, должностные лица ВСУ вам дали инфо в обход официальной сводки генштаба, а у вас хватило ума выложить ее в форум
Что тут скажешь .... Почистите свои сообщения, пока не поздно.
От я беру, рахую могили...і точніше від будь-якого безпосереднього учасника подій знаю загальну кількість загиблих бійців ЗСУ....
І при цьому не спілкуюсь з жодним офіційним лицем, не користуюсь інсайдом....
Так само
Дивлюсь на статистику від податкової..порівнюю її з статистикою річної давності за аналогічні періоди.. - і заявляю що ті хто в тилу -взяли на себе подвійні зобовязання по платежам податків...
І так далі і тому подібне
А різні там з викривленною челюстю вякають
не всьо так однозначно-ви всьо врете...ви не можете гАвАрить за всю Украину

І хто кому лікар?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:29

  otg написав:Вы уверены что в раше нет людей с З. Украины? Вы уверены что они не поддерживают Путена?
Навіть на Західній Україні є люди які підтримують путіна..Їх правда ловлять і відправляють в буцегарню..але вони там є.

Правда один маленький нюанс
Який відсоток таких людей?Я особисто думаю що менше 0,01%
Ви ж не дозволите на підставі того що в людській популяції 1% - геї - на цій підставі погодитись з тим що вас будуть вважати 3,14дарасом?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 10 вер, 2022 22:30, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:30

  ЛАД написав:Прошу и Вас - заканчивайте.
Самолёты Вы увидеть могли, направление полёта тоже.
Их работу Вы, простите, из Харькова видеть не могли. И слышать взрывы. Даже на ХТЗ взрывы прилетающих в Чугуев ракет из Белгорода не слышны. Сев. Салтовку и Циркуны они не бомбят.
Ваш ответ абсолютно не аргументированный.

Єта музика буде вечной))

Ніхто тут жодного разу не стверджував, що бачив їх безпосередню роботу на місці. Але достатньо побачити, що передує.
Салтівка-Циркуни - це про напрям. Від Циркунів до ворожих територій не так далеко.
24 лютого вибухи з Чугуєва Ви на ХТЗ чули?))) Від Іскандерів.

Авіабомби теж це не ракети від С-300 або боєприпаси від Градів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:36

  juristkostya написав:гм ... До сих пор мы ни разу _официально_ не признали удары по Белгородской области. Так что, это именно утечка.

Про Белгородську область наче ж мови не було (де С-300).
Харків обстрілюють і Смерчами, Ураганами з окупованих територій Харківської області. Про них була мова.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:37

  detroytred написав:
Ніхто тут жодного разу не стверджував, що бачив їх безпосередню роботу на місці.

Вы реально пишете не читая.
Вот, пожалуйста:

  fler написав:
  juristkostya написав:
  fler написав: Якщо ви знаходитесь у Харкові та нічого не знаєте про те, що відбувається на харківському напрямку фронту, то це не означає, що інші люди з Харкова теж не в темі.
ну, то есть, сами не видят, а пересказывают инфу с чужих слов.
Смысл в таких "очевидцах"?


Звідки цей недолугий висновок? :shock: Досить фантазувати, всі давно вже зрозуміли ваш рівень логіки та здатності адекватно мислити.


fler явно заявила, что ее источник является непосредственным очевидцем.

Только намного позже выяснилось, что все совсем не так
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:38

  otg написав:
  budivelnik написав:
  otg написав:Вы уверены что в раше нет людей с З. Украины? Вы уверены что они не поддерживают Путена?
Навіть на Західній Україні є люди які підтримують путіна..Їх правда ловлять і відправляють в буцегарню..але вони там є.

Правда один маленький нюанс
Який відсоток таких людей?Я особисто думаю що менше 0,01%
Ви ж не дозволите на підставі того що в людській популяції 1% - геї - на цій підставі погодитись з тим що вас будуть вважати 3,14дарасом?
Прапорщик як завжди невпопад, якусь х-ню городить. :) % таких людей в раші дуже великий. Зі Львова теж.
Трьохбуквенний як завжди не в стані проаналізувати прочитане..
Якщо з ОРДЛО тих хто підтримує путіна 30%
То з Західної України ( на території росії) тих хто підтримує путіна 1%

Це хоч зрозуміло - чи пояснити ще?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:38

  detroytred написав:Харків обстрілюють і Смерчами, Ураганами з окупованих територій Харківської області. Про них була мова.

С чего вы взяли?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:ее источник является непосредственным очевидцем.
Що таке безпосередній очевидець?
Лікар , якому привезли потерпілого від ДТП - є безпосереднім очевидцем ДТП ?
А свій висновок по стану потерпілого - може висловити?

Так що кидай своє крючкотворство
Нам тут адвокатів для педераційників і без тебе забагато.
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