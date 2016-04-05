edvardd написав: Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.
Вам не стыдно? Взяли две статьи и сделали глобальное обобщение....позорище.
Харьков обстреливают по нескольку раз в сутки и в большинстве случаев нам докладывают о применении С-300 из Белгородской обл.
Що-що?))) Мені повинно бути за щось "стыдно"? Жгите исчо.
Я Вам же вказав - і т.д. Шукайте -- такого і т.д. повно. Дати дивіться. Я надав перші ж дві найсвіжіші останні. Навіть коли вам сказали, що у супермаркет "Восторг" влучили Іскандером, то ні -- то був Смерч. С-300 окремо, Смерчі та Урагани - окремо.
Кажу ж -- вигадувати Ви можете нескінченно. Да-да)) Урагани по Харкову з-за кордону б'ють)) Це капець -- нескінченно.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 10 вер, 2022 22:56, всього редагувалось 3 разів.
edvardd написав: Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає.
Хіба там ще є якісь будівлі?
Похоже, это была новость 14го года, когда терминалы аэропорта еще были в наличии.
detroytred написав:Що-що?))) Мені повинно бути за щось "стыдно"? Жгите исчо.
Я Вам же вказав - і т.д. Шукайте -- такого і т.д. повно. Дати дивіться. Я надав перші ж дві найсвіжіші останні. Навіть коли вам сказали, що у супермаркет "Восторг" влучили Іскандером, то ні -- то був Смерч. С-300 окремо, Смерчі та Урагани - окремо.
Кажу ж -- вигадувати Ви можете нескінченно.
Ещё раз: в сообщении fler нет ни слова о том, что имеются в виду именно позиции РСЗО.
Более того, та же fler в подтверждение своих слов сослалась на _белгородские_паблики_. Которые подтверждают работу нашей авиации по территории РФ
fler написав:
ЛАД написав:Пока что час назад опять обстреляли из РСЗО Холодную Гору. И, действительно, "находясь в городе увидеть этого всего объективно невозможно", а fler ссылается на друзей из Харькова. И, кстати, fler уже не раз анонсировала "хорошие новости" на юге, которые потом так и не появлялись
Які анонсовані мною новини не справдилися? Посилання в студію. Де докази, що інформація від моїх друзів з Харкова є неправдивою? Немає? Зате рашапабліки підтвердили роботу наших в Белгородській області. Співпадіння?;)
Поэтому ваши ужимки и прыжки выглядят жалко: утечка инфо о работе нашей авиации по Белгородской обл налицо.
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 10 вер, 2022 23:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Прошу и Вас - заканчивайте. Самолёты Вы увидеть могли, направление полёта тоже. Их работу Вы, простите, из Харькова видеть не могли. И слышать взрывы. Даже на ХТЗ взрывы прилетающих в Чугуев ракет из Белгорода не слышны. Сев. Салтовку и Циркуны они не бомбят. Ваш ответ абсолютно не аргументированный.
Єта музика буде вечной))
Ніхто тут жодного разу не стверджував, що бачив їх безпосередню роботу на місці. Але достатньо побачити, що передує. Салтівка-Циркуни - це про напрям. Від Циркунів до ворожих територій не так далеко. 24 лютого вибухи з Чугуєва Ви на ХТЗ чули?))) Від Іскандерів.
Авіабомби теж це не ракети від С-300 або боєприпаси від Градів.
Что я слышал 24.02, уже не помню. Тогда хватало впечатлений и без Чугуева. Но самолёты Искандерами не стреляют. Какими бомбами/ракетами наша авиация обстреливает противника, не знаю. Подозреваю, Вы тоже. Но в последние месяцы взрывов от прилёта в Чугуев или Мерефу не слышал. Направление это хорошо, но если самолёт над Харьковом летит в направлении Сев. Салтовка-Циркуны не означает, что он летит на Липцы (не знаю, откуда они взлетают, и знал бы, не написал). Но даже от окружной до Липцев - 20 км. Сомневаюсь, что на таком расстоянии Вы услышите взрыв и, тем более, отличите его по звуку от тяжёлого снаряда с того же направления (возможно, ближе). Допустим даже, что Вы так легко и точно можете определить тип самолёта. Но интересно, какие самолёты, по Вашему мнению, используются для разведки? Су-24? Так он и фронтовой разведчик, и средний фронтовой бомбардировщик. Вы затеяли ненужный спор. Никто не доказывает, что наши самолёты не работают по противнику. Работают, хотя не везде и не очень много (их просто мало и ПВО у противника всё же работает неплохо). Но определить из Харькова, где и что они делают, невозможно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 10 вер, 2022 23:03, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Що-що?))) Мені повинно бути за щось "стыдно"? Жгите исчо.
Я Вам же вказав - і т.д. Шукайте -- такого і т.д. повно. Дати дивіться. Я надав перші ж дві найсвіжіші останні. Навіть коли вам сказали, що у супермаркет "Восторг" влучили Іскандером, то ні -- то був Смерч. С-300 окремо, Смерчі та Урагани - окремо.
Кажу ж -- вигадувати Ви можете нескінченно.
Ещё раз: в сообщении fler нет ни слова о том, что имеются в виду именно позиции РСЗО.
Более того, та же fler в подтверждение своих слов сослалась на _белгородские_паблики_. Которые подтверждают работу нашей авиации по территории РФ.
Поэтому ваши ужимки им прыжки выглядят жалко: утечка инфо о работе нашей авиации по Белгородской обл налицо.
В повідомленні fler нема про нашу авіацію по Белгородській області. *Поэтому ваши ужимки им прыжки выглядят жалко*.
Звиняйте, набридло вже Ваші вигадки спростовувати.
budivelnik написав:Трьохбуквенний як завжди не в стані проаналізувати прочитане.. Якщо з ОРДЛО тих хто підтримує путіна 30% То з Західної України ( на території росії) тих хто підтримує путіна 1% Це хоч зрозуміло - чи пояснити ще?
Для особоодаренних прапорщиків. Річ про інфополе. Вихідці з ЗУ в ордло та в раші ярі прихильники Путєна. Чи на пальцях потребуєш щоб тобі пояснювали?
Для примітивнопростих 1 Є активні, є нейтральні,є пофігісти.... 2 Якщо активних любителів пуйла в ЗУ - 0,01% ( і то 90% їх понаїхали з ордло) а в ордло - 30%.... То навіть у випадку переїзду (по різним причинам, в тому числі і гастарбайтери.. нафтогазова галузь в основному) - активних підтримувачів пуйла з ЗУ в педерації - нехай в 100 разів більше ніж було на Західній..і це дає всього 1% від виїхавших В той час коли активних з ордло - буде 50-70% ( хоча в самому ордло - їх 30%)