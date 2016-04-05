ЛАД написав:

detroytred написав: ЛАД написав: Прошу и Вас - заканчивайте.

Самолёты Вы увидеть могли, направление полёта тоже.

Их работу Вы, простите, из Харькова видеть не могли. И слышать взрывы. Даже на ХТЗ взрывы прилетающих в Чугуев ракет из Белгорода не слышны. Сев. Салтовку и Циркуны они не бомбят.

Ваш ответ абсолютно не аргументированный. Прошу и Вас - заканчивайте.Самолёты Вы увидеть могли, направление полёта тоже.Их работу Вы, простите,видеть не могли. И слышать взрывы. Даже на ХТЗ взрывы прилетающих в Чугуев ракет из Белгорода не слышны. Сев. Салтовку и Циркуны они не бомбят.Ваш ответ абсолютно не аргументированный.

Єта музика буде вечной))



Ніхто тут жодного разу не стверджував, що бачив їх безпосередню роботу на місці. Але достатньо побачити, що передує.

Салтівка-Циркуни - це про напрям. Від Циркунів до ворожих територій не так далеко.

24 лютого вибухи з Чугуєва Ви на ХТЗ чули?))) Від Іскандерів.



Авіабомби теж це не ракети від С-300 або боєприпаси від Градів. Єта музика буде вечной))Ніхто тут жодного разу не стверджував, що бачив їх безпосередню роботу на місці. Але достатньо побачити, що передує.Салтівка-Циркуни - це про напрям. Від Циркунів до ворожих територій не так далеко.24 лютого вибухи з Чугуєва Ви на ХТЗ чули?))) Від Іскандерів.Авіабомби теж це не ракети від С-300 або боєприпаси від Градів.

из Харькова

Что я слышал 24.02, уже не помню. Тогда хватало впечатлений и без Чугуева. Но самолёты Искандерами не стреляют. Какими бомбами/ракетами наша авиация обстреливает противника, не знаю. Подозреваю, Вы тоже. Но в последние месяцы взрывов от прилёта в Чугуев или Мерефу не слышал.Направление это хорошо, но если самолёт над Харьковом летит в направлении Сев. Салтовка-Циркуны не означает, что он летит на Липцы (не знаю, откуда они взлетают, и знал бы, не написал). Но даже от окружной до Липцев - 20 км. Сомневаюсь, что на таком расстоянии Вы услышите взрыв и, тем более, отличите его по звуку от тяжёлого снаряда с того же направления (возможно, ближе).Допустим даже, что Вы так легко и точно можете определить тип самолёта. Но интересно, какие самолёты, по Вашему мнению, используются для разведки? Су-24? Так он и фронтовой разведчик, и средний фронтовой бомбардировщик.Вы затеяли ненужный спор. Никто не доказывает, что наши самолёты не работают по противнику. Работают, хотя не везде и не очень много (их просто мало и ПВО у противника всё же работает неплохо).Но определить, где и что они делают, невозможно.