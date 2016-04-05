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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 вер, 2022 23:10
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Прошу и Вас - заканчивайте.
Самолёты Вы увидеть могли, направление полёта тоже.
Их работу Вы, простите, из Харькова
видеть не могли. И слышать взрывы. Даже на ХТЗ взрывы прилетающих в Чугуев ракет из Белгорода не слышны. Сев. Салтовку и Циркуны они не бомбят.
Ваш ответ абсолютно не аргументированный.
Єта музика буде вечной))
Ніхто тут жодного разу не стверджував, що бачив їх безпосередню роботу на місці. Але достатньо побачити, що передує.
Салтівка-Циркуни - це про напрям. Від Циркунів до ворожих територій не так далеко.
24 лютого вибухи з Чугуєва Ви на ХТЗ чули?))) Від Іскандерів.
Авіабомби теж це не ракети від С-300 або боєприпаси від Градів.
Что я слышал 24.02, уже не помню. Тогда хватало впечатлений и без Чугуева. Но самолёты Искандерами не стреляют. Какими бомбами/ракетами наша авиация обстреливает противника, не знаю. Подозреваю, Вы тоже. Но в последние месяцы взрывов от прилёта в Чугуев или Мерефу не слышал.
Направление это хорошо, но если самолёт над Харьковом летит в направлении Сев. Салтовка-Циркуны не означает, что он летит на Липцы (не знаю, откуда они взлетают, и знал бы, не написал). Но даже от окружной до Липцев - 20 км. Сомневаюсь, что на таком расстоянии Вы услышите взрыв и, тем более, отличите его по звуку от тяжёлого снаряда с того же направления (возможно, ближе).
Допустим даже, что Вы так легко и точно можете определить тип самолёта. Но интересно, какие самолёты, по Вашему мнению, используются для разведки? Су-24? Так он и фронтовой разведчик, и средний фронтовой бомбардировщик.
Вы затеяли ненужный спор. Никто не доказывает, что наши самолёты не работают по противнику. Работают, хотя не везде и не очень много (их просто мало и ПВО у противника всё же работает неплохо).
Но определить из Харькова
, где и что они делают, невозможно.
Ага)
Під повідомленням, де "Коли я чітко визначив, що "Вже! Й видно, й чути навіть в самому Харкові". Навіть тип ЛА.
Тобто - й видно, й чути."
(Сб 10 сен, 2022 20:34)
Ви ствердили: "Не видно, и не чути."
Предмет дискусії з Вами бачите?
Ну а стосовно "Вы затеяли ненужный спор. Никто не доказывает, что наши самолёты не работают по противнику." --- так про те і мова, що ніяк не можу взнати від юристакості до чого ж було його "розовые хотелки".
З.и.
Якщо Ви не чули або не пам'ятаєте?!!! й вибухи 24 лютого в Чугуєві, то про що тоді говорити...
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detroytred
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Додано: Суб 10 вер, 2022 23:16
juristkostya написав: detroytred написав:
В повідомленні fler нема про нашу авіацію по Белгородській області.
Брехня. Есть самым прямым текстом
Давайте цей прямий текст.
Ніяких проблем визнаю цю свою! помилку.
Але все рівно нічого такого занадтого флер не розголосила. Не більше, ніж загальна інфа.
А от Ваше недоречне грубе "розовые хотелки" - це факт.
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detroytred
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Додано: Суб 10 вер, 2022 23:16
Детройт, вы уже столько раз сели в лужу, что пора бы успокоиться.
P.S. конкретная цитата приведена выше, вы даже прочесть не в силах
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juristkostya
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Додано: Суб 10 вер, 2022 23:19
juristkostya написав:
Детройт, вы уже столько раз сели в лужу, что пора бы успокоиться.
З чим сів?
З Ураганами з-за кордону або з "розовыми хотелками"?
Предмет обговореннь не Детройт.
Яка цитата? Ваше про "сослалась на _белгородские_паблики_. "
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Додано: Суб 10 вер, 2022 23:23
detroytred написав: juristkostya написав:
Детройт, вы уже столько раз сели в лужу, что пора бы успокоиться.
З чим сів?
З Ураганами з-за кордону або з "розовыми хотелками"?
Предмет обговореннь не Детройт.
Яка цитата? Ваше про "сослалась на _белгородские_паблики_. "
Читайте сообщения, обдумывайте. Цитата дана, вы даже прочесть не хотите
Пока вы хоть и задорный собеседник, но по части фактажа и логики огромные пробелы
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juristkostya
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Додано: Суб 10 вер, 2022 23:30
juristkostya написав: detroytred написав: juristkostya написав:
Детройт, вы уже столько раз сели в лужу, что пора бы успокоиться.
З чим сів?
З Ураганами з-за кордону або з "розовыми хотелками"?
Предмет обговореннь не Детройт.
Яка цитата? Ваше про "сослалась на _белгородские_паблики_. "
Читайте сообщения, обдумывайте. Цитата дана, вы даже прочесть не хотите
Пока вы хоть и задорный собеседник, но по части фактажа и логики огромные пробелы
Як не обдумував, а ніяк не зрозумів ні про рожеві хотелки, ні про Урагани з-за кордону.
Задорный собеседник - це скоріше Ви, бо я притримуюсь обговорення предметів, а Ви - особи (мене).
Да й логіка про навіщо літаки летять у бік ворога у Вас проблемна.
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detroytred
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Додано: Суб 10 вер, 2022 23:35
честно говоря ваш флуд на несколько страниц уже запарил но в речи прямого указания на территорию расиси не былоавіація добре працює по територіям, з яких обстрілюють Харків
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mephala
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