pesikot написав:Вчера в Москве был салют (в честь успехов ВСУ) на день города ... Большего цинизма и представить невозможно
ну и нормально, деньги пошли "по назначению" , не на фронт, не на броники, не на каски, не на тепловизори , не на мобиков с лугандона а по назначению. Єти салюти указивают направления куда бежать любителям русского мира с деокупируемой территории.
Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Потери росгвардии с начала военных действий 4216 дохлыми и пропавшими безвести. 56990+16152+4216=77358 - норм, и это без дырявых мобиков...
edvardd написав:Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Потери росгвардии с начала военных действий 4216 дохлыми и пропавшими безвести. 56990+16152+4216=77358 - норм, и это без дырявых мобиков...
Ну это мин треть группировки. Как думаете это реально?
budivelnik написав:Для примітивнопростих 1 Є активні, є нейтральні,є пофігісти.... 2 Якщо активних любителів пуйла в ЗУ - 0,01% ( і то 90% їх понаїхали з ордло) а в ордло - 30%.... То навіть у випадку переїзду (по різним причинам, в тому числі і гастарбайтери.. нафтогазова галузь в основному) - активних підтримувачів пуйла з ЗУ в педерації - нехай в 100 разів більше ніж було на Західній..і це дає всього 1% від виїхавших В той час коли активних з ордло - буде 50-70% ( хоча в самому ордло - їх 30%)
Прапорщик я тебе похвалив що хоть аріфметику знаєш, але тут не той примитівізм яким ти привик рахувати. Тут треба знати що робиться в раші, та в тому ж ордло, а з цім в тебе туго. Ти розповідаєш як би хотілось тобі, а я тобі розповідаю як є на справді. Коли дзвонять люди яки виросли на З. Україні та розповідають ви там всі бєндеровци, то це про щось говорить. Але ти упоротий, та хр-н признаєшь це. До речі багато россіян котрі виросли в раші і мабуть ніколи не були в Україні поводили себе навпаки. На жаль таких мало, але вони є. Тут ви спорите про хороших руських, на справді Україні на таких росіян треба робити ставку, тому що добитись бесперечної перемоги над ядерною державою не можливо. Я розумію що для тебе це "висша математика", але є як є.
edvardd написав:Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Потери росгвардии с начала военных действий 4216 дохлыми и пропавшими безвести. 56990+16152+4216=77358 - норм, и это без дырявых мобиков...
Ну это мин треть группировки. Как думаете это реально?