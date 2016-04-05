Додано: Нед 11 вер, 2022 08:40

budivelnik написав: Для примітивнопростих

1 Є активні, є нейтральні,є пофігісти....

2 Якщо активних любителів пуйла

в ЗУ - 0,01% ( і то 90% їх понаїхали з ордло)

а в ордло - 30%....

То навіть у випадку переїзду (по різним причинам, в тому числі і гастарбайтери.. нафтогазова галузь в основному) - активних підтримувачів пуйла з ЗУ в педерації - нехай в 100 разів більше ніж було на Західній..і це дає всього 1% від виїхавших

В той час коли активних з ордло - буде 50-70% ( хоча в самому ордло - їх 30%) Для примітивнопростих1 Є активні, є нейтральні,є пофігісти....2 Якщо активних любителів пуйлав ЗУ - 0,01% ( і то 90% їх понаїхали з ордло)а в ордло - 30%....То навіть у випадку переїзду (по різним причинам, в тому числі і гастарбайтери.. нафтогазова галузь в основному) - активних підтримувачів пуйла з ЗУ в педерації - нехай в 100 разів більше ніж було на Західній..і це дає всього 1% від виїхавшихВ той час коли активних з ордло - буде 50-70% ( хоча в самому ордло - їх 30%)

Прапорщик я тебе похвалив що хоть аріфметику знаєш, але тут не той примитівізм яким ти привик рахувати. Тут треба знати що робиться в раші, та в тому ж ордло, а з цім в тебе туго. Ти розповідаєш як би хотілось тобі, а я тобі розповідаю як є на справді. Коли дзвонять люди яки виросли на З. Україні та розповідають ви там всі бєндеровци, то це про щось говорить. Але ти упоротий, та хр-н признаєшь це.До речі багато россіян котрі виросли в раші і мабуть ніколи не були в Україні поводили себе навпаки. На жаль таких мало, але вони є. Тут ви спорите про хороших руських, на справді Україні на таких росіян треба робити ставку, тому що добитись бесперечної перемоги над ядерною державою не можливо. Я розумію що для тебе це "висша математика", але є як є.