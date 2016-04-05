ЛАД написав:Простите, Вы уже в Харькове? Как Вы можете подтверждать слова о работе авиации в Харькове и утверждать, что "це факт, який було гарно видно й чутно"? Или Вы работаете на чугуевском (или каком?) аэродроме и тесно общаетесь с лётчиками?
ЛАД написав: Их работу Вы, простите, из Харькова видеть не могли. И слышать взрывы. Даже на ХТЗ взрывы прилетающих в Чугуев ракет из Белгорода не слышны. Сев. Салтовку и Циркуны они не бомбят. Ваш ответ абсолютно не аргументированный.
pesikot написав:Вчера в Москве был салют (в честь успехов ВСУ) на день города ... Большего цинизма и представить невозможно
ну и нормально, деньги пошли "по назначению" , не на фронт, не на броники, не на каски, не на тепловизори , не на мобиков с лугандона а по назначению. Єти салюти указивают направления куда бежать любителям русского мира с деокупируемой территории.
Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий . И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .
Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .
Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО
Медалька - буде! А от яка "офіцерська должность"? Мені просто доручили "офіцерську роботу" - а НЕ "офіцерську посаду"! ДумайТЕ!!! Я - як був, так і залишаюсь - "зв'язковим в арті"!
Вопрос не в этом. Думаю, что пан холява, хоторый ежедневно по роду своих обязанностей, видит смерть, боль, страх и героизм сквозь сцепленные зубы, просто шокирован такими гусарско-бравурными посланиями с линии фронта.
Думаю, що причина його невіри/недовіри в тому, що він(можливо) переважно має справу з хлопцями з піхоти. А там - реально "пекельне пекло"! Я - по декілька разів на тиждень чую, як в піхоті, яка перед нами - то про 300х, то про 200х... А в нашій арт-батареї - за пів року, лише 1 - 200й і 1 - 300й... - ну і одна контузія була. Звичайно, що були шанси значно поповнити цей список - але нас РЕАЛЬНО береже Бог! Якийсь потужний ангел-охоронець над нами є!👍👍👍
Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Потери росгвардии с начала военных действий 4216 дохлыми и пропавшими безвести. 56990+16152+4216=77358 - норм, и это без дырявых мобиков...
prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло
коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів
радіти негараздам громадян своєї країни, чи негараздам національної валюти- це ознаки зради або морального каліцтва
тобі немає бути місця посеред нас йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках висловлюй свою звірячу радість, тварино ти безрога
велике прохання до МОДЕРАТОРІВ
-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз і бан на добу -це майже не покарання
треба дати час -підлікуватись або освідомити, що не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець
Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.
А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади. Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи: - чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти - чому не треба вкладатися в евро - чому треба купувати було доллар
пофіг во що ти вкладався взагалі ти пишеш що радієш коли прості люди (не багатії, а якщо і багатії???) бідкаються і втрачають накопичення (також майно), ти просто маленький невихований жлоб
про ракети і патрони ти притягнув як виправдання убогості своїх думок
звісно ти не маєш відношення до християн , відкрою для тебе
Зловті́ха — задоволення від невдач інших. Зловтіха залежить від заздрості, при чому рівень заздрості може передбачити рівень зловтіхи.
Зловтіха – тяжкий гріх. Хоч і не потрапив до семи смертних. Радіти, коли іншому погано, доволі ницо.
ти невдаха по життю і ти ніколи не будеш щасливий, тому що твоя заздрість до інших не дає тобі думати позитивно ...