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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 222722282229223022312232>
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 01:35

  ЛАД написав:Простите, Вы уже в Харькове? :shock:
Как Вы можете подтверждать слова о работе авиации в Харькове и утверждать, что "це факт, який було гарно видно й чутно"? Или Вы работаете на чугуевском (или каком?) аэродроме и тесно общаетесь с лётчиками?

Хватит флудить :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 01:39

  ЛАД написав: Их работу Вы, простите, из Харькова видеть не могли. И слышать взрывы. Даже на ХТЗ взрывы прилетающих в Чугуев ракет из Белгорода не слышны. Сев. Салтовку и Циркуны они не бомбят.
Ваш ответ абсолютно не аргументированный.

Почитайте Харьковский форум, ветку "Обстрелы".
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 06:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчера в Москве был салют (в честь успехов ВСУ) на день города ...
Большего цинизма и представить невозможно
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 06:48

  pesikot написав:Вчера в Москве был салют (в честь успехов ВСУ) на день города ...
Большего цинизма и представить невозможно

Вот в этом и маразм совковой идеологии. Восхищаться своими проблемами. Как в сесесере
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 07:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Вчера в Москве был салют (в честь успехов ВСУ) на день города ...
Большего цинизма и представить невозможно

ну и нормально, деньги пошли "по назначению" ,
не на фронт, не на броники, не на каски, не на тепловизори , не на мобиков с лугандона
а по назначению.
Єти салюти указивают направления куда бежать любителям русского мира с деокупируемой территории.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 07:23

Как ето все красиво.

Goodman В Каховке продолжает детонировать склад с БК после очередного HIMARS-SHOW. И это красиво.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 07:39

За крок до перевороту думок©

  antey1969 написав:
  Успіх написав:
  холява написав:Успіх

Привет , Успих .

Читал вас и так мне горько от ваших словоблудий .
И таких тысячи тысяч .....(подбираю слова ) болтунов и сРанных героев .

Я стараюсь таким не отвечать и вам не отвечу .

Медалька , ахфицерская должность - ПИЗДЛО

Медалька - буде!
А от яка "офіцерська должность"?
Мені просто доручили "офіцерську роботу" - а НЕ "офіцерську посаду"!
ДумайТЕ!!!
Я - як був, так і залишаюсь - "зв'язковим в арті"!

Вопрос не в этом.
Думаю, что пан холява, хоторый ежедневно по роду своих обязанностей, видит смерть, боль, страх и героизм сквозь сцепленные зубы, просто шокирован такими гусарско-бравурными посланиями с линии фронта.

Думаю, що причина його невіри/недовіри в тому, що він(можливо) переважно має справу з хлопцями з піхоти. А там - реально "пекельне пекло"!
Я - по декілька разів на тиждень чую, як в піхоті, яка перед нами - то про 300х, то про 200х...
А в нашій арт-батареї - за пів року, лише 1 - 200й і 1 - 300й... - ну і одна контузія була.
Звичайно, що були шанси значно поповнити цей список - але нас РЕАЛЬНО береже Бог!
Якийсь потужний ангел-охоронець над нами є!👍👍👍
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 07:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Генштаб уперше підтвердив, що ЗСУ зайшли до Куп'янська. Звільнення навколишніх сіл триває
Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського й Ізюмського районів Харківської області

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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 07:45

Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 4216 дохлыми и пропавшими безвести.
56990+16152+4216=77358‬ - норм, и это без дырявых мобиков...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 08:13

  Zebra написав:
prodigy написав:на жаль не маю можливості потримати цю падлу за горло

коли люди стоять біля вбитих родичів(дітей, батьків) і хата горить чи багатоповерховий будинок зруйнований вщент -це теж викликає радість у дегенератів

радіти негараздам громадян своєї країни,
чи негараздам національної валюти- це ознаки зради
або морального каліцтва

тобі немає бути місця посеред нас
йди до пропагандистів кремля і на їх скотячих пабліках
висловлюй свою звірячу радість,
тварино ти безрога


велике прохання до МОДЕРАТОРІВ

-ознаки шизофренії Зебра проявляє вже не перший раз
і бан на добу -це майже не покарання

треба дати час -підлікуватись або освідомити, що
не можна писати таку гидоту і свідчити відкрито, що ти анті українець


Я вкладався в долар США, тим самим вкладаючи в майбутнє України, зараз через те, що я вкладався в їх економіку, їх ВПК, вони (США) засилають моїй армії озброєння.

А ти вкладався в гривню, в асфальт, в Портнових, ОПЗЖ, батальон Монако та інших зрадників які вільно себе получали усі ці роки і збагачувалися на тобі і тобі подібних. Жожного патрона, жодного бронетранспортера, жоднох ракети не закуплено. Байрактари і ті лише були поставлені, бо ще за контрактами минулої влади.
Ти і такі як ти заткніться. Я тут на форумі усіх попереджав і навидив змістовні аргументи:
- чому не треба вкладатися в гривню і її інструменти
- чому не треба вкладатися в евро
- чому треба купувати було доллар


пофіг во що ти вкладався взагалі
ти пишеш що радієш коли прості люди (не багатії, а якщо і багатії???) бідкаються і втрачають накопичення (також майно), ти просто маленький невихований жлоб

про ракети і патрони ти притягнув як виправдання убогості своїх думок

звісно ти не маєш відношення до християн , відкрою для тебе

Зловті́ха — задоволення від невдач інших. Зловтіха залежить від заздрості, при чому рівень заздрості може передбачити рівень зловтіхи.


Зловтіха – тяжкий гріх. Хоч і не потрапив до семи смертних. Радіти, коли іншому погано, доволі ницо.

ти невдаха по життю і ти ніколи не будеш щасливий, тому що твоя заздрість до інших не дає тобі думати позитивно ...
prodigy
 
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