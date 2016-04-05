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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 вер, 2022 08:25
edvardd написав:
Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 4216 дохлыми и пропавшими безвести.
56990+16152+4216=77358 - норм, и это без дырявых мобиков...
Ну это мин треть группировки. Как думаете это реально?
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Додано: Нед 11 вер, 2022 08:26
https://youtu.be/DQiZlVxwH-U*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 11 вер, 2022 08:45
otg написав: edvardd написав:
Суббота 10.09.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 4216 дохлыми и пропавшими безвести.
56990+16152+4216=77358 - норм, и это без дырявых мобиков...
Ну это мин треть группировки. Как думаете это реально?
конечно, тут ещё не учтены сдохшие в госпиталях
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edvardd
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Додано: Нед 11 вер, 2022 08:49
otg написав:
Ну это мин треть группировки. Как думаете это реально?
В их пабликах неоднократно было нытьё, что подразделения укомплектованы в лучшем случаи на 50%. Куда же они разукомплектовались ?
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Нед 11 вер, 2022 08:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 08:49
edvardd написав:
конечно, тут ещё не учтены сдохшие в госпиталях
Ладно, объясню на пальцах. Группировка потерявшая треть своего личного состава не боеспособна и демарализована -это азбука, однако орки еще даже вели наступательные операции. При таких потерях это было бы не реально. Я больше верю ЦРУ и западным разведкам. С генералом там все как то мутно.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 08:53
otg написав:
Группировка потерявшая треть своего личного состава не боеспособна и демарализована .
А то что происходит на харьковщине - это не признак отсутствия боеспособности и деморализации ?
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Додано: Нед 11 вер, 2022 08:53
alex_dvornichenko написав:
В их пабликах неоднократно было нытьё, что подразделения укомплектованы в лучшем случаи на 50%.
Укомплектованы и потери это две большие разницы. При чем речь о некоторых подразделениях. То что у них в некоторых подразделениях проблемы это видно, ибо наши не проломили б фронт на Харьковщине в др. случае. Кстати могие их товарищи говорят что это жест доброй воли. Хотят сосредоточить кулак в ордло
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otg
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Додано: Нед 11 вер, 2022 08:55
otg написав:
это мин треть группировки. Как думаете это реально
Та хз. Но решение об увеличении численности ВС рейха на 130 тысяч тоже неспроста. Судя по всему боевые части в ППД, в оркостане , сильно поредевшие и не могут обеспечивать восполнение потерь в Украине.
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Hotab
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Додано: Нед 11 вер, 2022 08:59
otg написав:
Укомплектованы и потери это две большие разницы.
Ну так они ж и пишут, что убыли постоянная, доукомлпектации нет. Наш любимый, вечно грустный гиркин, ныл как то, что по бумагам батальон, по факту рота и их посылают на штурм, правда он обычно про несчастных луганских мобиков так пишет, но думаю тенденции в целом общие с орками.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Нед 11 вер, 2022 09:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:01
Hotab написав:
Та хз. Но решение об увеличении численности ВС рейха на 130 тысяч тоже неспроста. Судя по всему боевые части в ППД, в оркостане , сильно поредевшие и не могут обеспечивать восполнение потерь в Украине.
Пока они увеличат, война закончится.
Вы же сами понимаете что от указа до реального его выполнения, времени вагон с тележкой. Думаете там не понимают? Ну фюрер всегда стремился и стремится иметь огромную армию. Ну возможно еще информационная граната. Как всегда у них бывает.
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