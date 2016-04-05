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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:07
alex_dvornichenko написав: otg написав:
Укомплектованы и потери это две большие разницы.
Ну так они ж и пишут, что убыли постоянная, доукомлпектации нет. Наш любимый, вечно грустный гиркин, ныл как то, что по бумагам батальон, по факту рота и их посылают на штурм, правда он обычно про мясо луганское так пишет, но думаю тенденции в целом общие с орками.
Я Вам про азбуку. Как там у них мы х\з. Что там вещает Гиркин, мы не знаем для чего и почему он это делает. Тем более он сам признает что большое кол-во инфы он не говорит. То что бардак был есть и будет это понятно. На то она "красная армия".
Но то что потери преувеличены как генштабом, так и генералом я уверен на 100%. Про генштаб я могу объяснить почему так, а вот с генералом там вообще все мутно.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:12
otg написав: edvardd написав:
конечно, тут ещё не учтены сдохшие в госпиталях
Ладно, объясню на пальцах. Группировка потерявшая треть своего личного состава не боеспособна и демарализована -это азбука, однако орки еще даже вели наступательные операции. При таких потерях это было бы не реально. Я больше верю ЦРУ и западным разведкам. С генералом там все как то мутно.
объясняю на пальцах- разгромленные соединения выводятся в роисю на доукомплектацию мобиками, а дальше на фронт, и так по кругу, пока мобики не закончатся...численность группировки это не константа, она шивелится, сдохли-набрали и так пока не закончатся, при этом качество лс падает...
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:22
otg написав:
Пока они увеличат, война закончится. Вы же сами понимаете что от указа до реального его выполнения, времени вагон с тележкой
Если они хотят перевести кадровые в развернутые, то документальная часть там короткая. Бери людей с военкомата и комплектуй.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:25
edvardd написав:
объясняю на пальцах- разгромленные соединения выводятся в роисю на доукомплектацию мобиками, а дальше на фронт, и так по кругу, пока мобики не закончатся...численность группировки это не константа, она шивелится, сдохли-набрали и так пока не закончатся, при этом качество лс падает...
Разгромленные подразделения были под Киевом. Их действительно выводили на перегруппировку и доукомплектования. Здесь же с колес доукомплектование тот же эффект. Если б треть л\с безвозвратно ушли, фронт посыпался б очень быстро. Ладно не будем спорить. Все равно никто точно вам про потери противника не скажет, по крайней мере до окончания войны.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:26
Hotab написав:
Если они хотят перевести кадровые в развернутые, то документальная часть там короткая. Бери людей с военкомата и комплектуй.
Так они так и делают набирая краткосрочных контрактников. Но указ, я так понимаю, это о другом.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:28
edvardd написав:
объясняю на пальцах- разгромленные соединения выводятся в роисю на доукомплектацию мобиками
Плюс есть ещё одна причина. Пока бурятик лечится в госпитале без ноги или пропал без вести, он в списках подразделения и части. А это значит, что на его место нельзя поставить новое тело. Отсюда, имхо,и развертывание новых частей в рейхе. Чтобы мясо было откуда брать.
otg написав:
Но указ, я так понимаю, это о другом
Не факт. Указ увеличивает предельную численность. Один из путей ее увеличения , сделать из кадра развернутую. Более длинный путь - сформировать с нуля новую часть.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 11 вер, 2022 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:28
otg написав: edvardd написав:
объясняю на пальцах- разгромленные соединения выводятся в роисю на доукомплектацию мобиками, а дальше на фронт, и так по кругу, пока мобики не закончатся...численность группировки это не константа, она шивелится, сдохли-набрали и так пока не закончатся, при этом качество лс падает...
Разгромленные подразделения были под Киевом. Их действительно выводили на перегруппировку и доукомплектования. Здесь же с колес доукомплектование тот же эффект. Если б треть л\с безвозвратно ушли, фронт посыпался б очень быстро. Ладно не будем спорить. Все равно никто точно вам про потери противника не скажет
, по крайней мере до окончания войны.
но ты так топишь, что потерь у Раши мало.
с другой стороны, откуда там потери, если на вооружение взяли новую тактику боя:
"еле успели с.баться, спасибо те Господи"
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:33
Shaman написав:
но ты так топишь, что потерь у Раши мало.
Я всегда за объективность и не люблю когда кто то выдает желаемое за действительность. Даже если оно сильно желаемое. Я больше склонен доверять западным разведкам, ибо их инфа в большинстве подтверждалась. Наши же считают на абум, а генерал вообще не понятно кто он и что он, от куда у него инфа.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:36
Hotab написав:
Не факт. Указ увеличивает предельную численность. Один из путей ее увеличения , сделать из кадра развернутую. Более длинный путь - сформировать с нуля новую часть.
Ну думаю рано или поздно мы узнаем. Шило в мешке не утаишь. Но пока, я так понимаю по указу у них действий ноль. Так или иначе пока все доукомплектование краткосрочниками.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:39
otg написав: edvardd написав:
конечно, тут ещё не учтены сдохшие в госпиталях
Ладно, объясню на пальцах. Группировка потерявшая треть своего личного состава не боеспособна и демарализована -это азбука, однако орки еще даже вели наступательные операции. При таких потерях это было бы не реально. Я больше верю ЦРУ и западным разведкам. С генералом там все как то мутно.
Є така штука - час....
Коли читаєте скільки втратило угруповування за якийсь час - поцікавтесь скільки набрало угруповування за цей самий час...
І на виході отримаєте яусь різницю
Так от , якщо ця різниця - мінус 30% - то боєздатність втрачена
А якщо +20% - то здатність угруповування ще й посилилось.
Так що азбука без логіки - це ознака дегенерата.
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