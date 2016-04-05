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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2229223022312232>
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:07

  alex_dvornichenko написав:
  otg написав:Укомплектованы и потери это две большие разницы.

Ну так они ж и пишут, что убыли постоянная, доукомлпектации нет. Наш любимый, вечно грустный гиркин, ныл как то, что по бумагам батальон, по факту рота и их посылают на штурм, правда он обычно про мясо луганское так пишет, но думаю тенденции в целом общие с орками.
Я Вам про азбуку. Как там у них мы х\з. Что там вещает Гиркин, мы не знаем для чего и почему он это делает. Тем более он сам признает что большое кол-во инфы он не говорит. То что бардак был есть и будет это понятно. На то она "красная армия". :) Но то что потери преувеличены как генштабом, так и генералом я уверен на 100%. Про генштаб я могу объяснить почему так, а вот с генералом там вообще все мутно.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:12

  otg написав:
  edvardd написав:конечно, тут ещё не учтены сдохшие в госпиталях
Ладно, объясню на пальцах. Группировка потерявшая треть своего личного состава не боеспособна и демарализована -это азбука, однако орки еще даже вели наступательные операции. При таких потерях это было бы не реально. Я больше верю ЦРУ и западным разведкам. С генералом там все как то мутно.

объясняю на пальцах- разгромленные соединения выводятся в роисю на доукомплектацию мобиками, а дальше на фронт, и так по кругу, пока мобики не закончатся...численность группировки это не константа, она шивелится, сдохли-набрали и так пока не закончатся, при этом качество лс падает...
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Пока они увеличат, война закончится. Вы же сами понимаете что от указа до реального его выполнения, времени вагон с тележкой

Если они хотят перевести кадровые в развернутые, то документальная часть там короткая. Бери людей с военкомата и комплектуй.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:25

  edvardd написав:объясняю на пальцах- разгромленные соединения выводятся в роисю на доукомплектацию мобиками, а дальше на фронт, и так по кругу, пока мобики не закончатся...численность группировки это не константа, она шивелится, сдохли-набрали и так пока не закончатся, при этом качество лс падает...
Разгромленные подразделения были под Киевом. Их действительно выводили на перегруппировку и доукомплектования. Здесь же с колес доукомплектование тот же эффект. Если б треть л\с безвозвратно ушли, фронт посыпался б очень быстро. Ладно не будем спорить. Все равно никто точно вам про потери противника не скажет, по крайней мере до окончания войны.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:26

  Hotab написав:Если они хотят перевести кадровые в развернутые, то документальная часть там короткая. Бери людей с военкомата и комплектуй.
Так они так и делают набирая краткосрочных контрактников. Но указ, я так понимаю, это о другом.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:объясняю на пальцах- разгромленные соединения выводятся в роисю на доукомплектацию мобиками

Плюс есть ещё одна причина. Пока бурятик лечится в госпитале без ноги или пропал без вести, он в списках подразделения и части. А это значит, что на его место нельзя поставить новое тело. Отсюда, имхо,и развертывание новых частей в рейхе. Чтобы мясо было откуда брать.


  otg написав:Но указ, я так понимаю, это о другом

Не факт. Указ увеличивает предельную численность. Один из путей ее увеличения , сделать из кадра развернутую. Более длинный путь - сформировать с нуля новую часть.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 11 вер, 2022 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:28

  otg написав:
  edvardd написав:объясняю на пальцах- разгромленные соединения выводятся в роисю на доукомплектацию мобиками, а дальше на фронт, и так по кругу, пока мобики не закончатся...численность группировки это не константа, она шивелится, сдохли-набрали и так пока не закончатся, при этом качество лс падает...
Разгромленные подразделения были под Киевом. Их действительно выводили на перегруппировку и доукомплектования. Здесь же с колес доукомплектование тот же эффект. Если б треть л\с безвозвратно ушли, фронт посыпался б очень быстро. Ладно не будем спорить. Все равно никто точно вам про потери противника не скажет, по крайней мере до окончания войны.

но ты так топишь, что потерь у Раши мало.

с другой стороны, откуда там потери, если на вооружение взяли новую тактику боя:
"еле успели с.баться, спасибо те Господи" :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:33

  Shaman написав:но ты так топишь, что потерь у Раши мало.
Я всегда за объективность и не люблю когда кто то выдает желаемое за действительность. Даже если оно сильно желаемое. Я больше склонен доверять западным разведкам, ибо их инфа в большинстве подтверждалась. Наши же считают на абум, а генерал вообще не понятно кто он и что он, от куда у него инфа.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:36

  Hotab написав:Не факт. Указ увеличивает предельную численность. Один из путей ее увеличения , сделать из кадра развернутую. Более длинный путь - сформировать с нуля новую часть.
Ну думаю рано или поздно мы узнаем. Шило в мешке не утаишь. Но пока, я так понимаю по указу у них действий ноль. Так или иначе пока все доукомплектование краткосрочниками.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:39

  otg написав:
  edvardd написав:конечно, тут ещё не учтены сдохшие в госпиталях
Ладно, объясню на пальцах. Группировка потерявшая треть своего личного состава не боеспособна и демарализована -это азбука, однако орки еще даже вели наступательные операции. При таких потерях это было бы не реально. Я больше верю ЦРУ и западным разведкам. С генералом там все как то мутно.
Є така штука - час....
Коли читаєте скільки втратило угруповування за якийсь час - поцікавтесь скільки набрало угруповування за цей самий час...
І на виході отримаєте яусь різницю
Так от , якщо ця різниця - мінус 30% - то боєздатність втрачена
А якщо +20% - то здатність угруповування ще й посилилось.

Так що азбука без логіки - це ознака дегенерата.
budivelnik
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