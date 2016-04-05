Додано: Нед 11 вер, 2022 09:07

alex_dvornichenko написав: otg написав: Укомплектованы и потери это две большие разницы. Укомплектованы и потери это две большие разницы.

Ну так они ж и пишут, что убыли постоянная, доукомлпектации нет. Наш любимый, вечно грустный гиркин, ныл как то, что по бумагам батальон, по факту рота и их посылают на штурм, правда он обычно про мясо луганское так пишет, но думаю тенденции в целом общие с орками. Ну так они ж и пишут, что убыли постоянная, доукомлпектации нет. Наш любимый, вечно грустный гиркин, ныл как то, что по бумагам батальон, по факту рота и их посылают на штурм, правда он обычно про мясо луганское так пишет, но думаю тенденции в целом общие с орками.

Я Вам про азбуку. Как там у них мы х\з. Что там вещает Гиркин, мы не знаем для чего и почему он это делает. Тем более он сам признает что большое кол-во инфы он не говорит. То что бардак был есть и будет это понятно. На то она "красная армия".Но то что потери преувеличены как генштабом, так и генералом я уверен на 100%. Про генштаб я могу объяснить почему так, а вот с генералом там вообще все мутно.