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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2229223022312232
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:41

  Hotab написав:
  edvardd написав:объясняю на пальцах- разгромленные соединения выводятся в роисю на доукомплектацию мобиками

Плюс есть ещё одна причина. Пока бурятик лечится в госпитале без ноги или пропал без вести, он в списках подразделения и части. А это значит, что на его место нельзя поставить новое тело. Отсюда, имхо,и развертывание новых частей в рейхе. Чтобы мясо было откуда брать.


  otg написав:Но указ, я так понимаю, это о другом

Не факт. Указ увеличивает предельную численность. Один из путей ее увеличения , сделать из кадра развернутую. Более длинный путь - сформировать с нуля новую часть.

Рашковани самі не знають, що в них там в реальності відбувається з чисельністю частин та особового складу.
Рік тому шойгу заявив про створення 20 нових з'єднаннь та частин в Західному військовому окрузі.

У 2008-12 роках вони зменшували кількість частин, але наповнювали штат тих, які залишилися.

Останнім часом знов ріст кадрірованних частин:
"При этом, что показательно, численность вооруженных сил России растет совсем не так быстро, если вообще растет. Из этого следует, что значительная часть этих соединений, если они действительно и формируются, то, в основном, на бумаге. То есть, это кадрированные части».

Тобто зараз, як Ви визначили, вони будуть наповнювати ці кадріровані частини й уперед -- до Кобзону на концерт.
https://www.golosameriki.com/a/russia-w ... 11145.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:41

  otg написав:
  Shaman написав:но ты так топишь, что потерь у Раши мало.
Я всегда за объективность и не люблю когда кто то выдает желаемое за действительность. Даже если оно сильно желаемое. Я больше склонен доверять западным разведкам, ибо их инфа в большинстве подтверждалась. Наши же считают на абум, а генерал вообще не понятно кто он и что он, от куда у него инфа.
Ви не за обєктивність
Ви свідомо чи за гроші - лєте воду на млин ворога
На цих сторінках є три таких яскравих
Лад - з його - єсть хорошиє рускиє
Отг - з його - єсть плохіє украинци
Юристкостя з його - чіпляюсь до всього що заперечує успіхи України
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Народ, мне одному кажется странным, что русские так быстро драпают? Что происходит?

Где-то ждать подвох? Или стоить уверовать в чистую перемогу
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Ну думаю рано или поздно мы узнаем. Шило в мешке не утаишь. Но пока, я так понимаю по указу у них действий ноль. Так или иначе пока все доукомплектование краткосрочниками.

Так а що тут дивитись, якщо ви самі вже все побачили:

  otg написав:Так они так и делают набирая краткосрочных контрактников


Але щоб їх брати в кадровану частину , треба розгорнути цю частину з одночасним збільшенням законодавчо визначеної чисельності вермахта.

  Andrey2512 написав:Народ, мне одному кажется странным, что русские так быстро драпают? Что происходит?

Где-то ждать подвох? Или стоить уверовать в чистую перемогу


Вони вірно оцінити масштаб катастрофи, якщо не драпати. Я так розумію ГШ за допомогою західної розвідки все добре розрахував і по нотам розіграв цю п'єсу.
Єдине, що мене трохи засмучує, що мішок з-під Ізюму в більшості вислизнув. Там ще бої, але більша частина таки залишила район. Звичайно буде купа напівсправної кинутої техніки, будуть ті, хто своєчасно не знявся в полях без зв'язку і вони потраплять в полон. Але хотілось масштабнішого приниження армії рейху.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:54

  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:Це твоє відношення до всіх нас

Зовсім не до всіх, а лише до деяких "диванних строчилок"!
Які тільки кукурікають з диванів, а піти на фронт - очко жим-жим!
Тож, якщо ти себе до них відносиш - то це твоє рішення! ;)

А всім волонтерам і тим, які регулярно діляться своїми коштами з ЗСУ - тільки великий "респект і уважуха!"©

не треба поділяти на своїх та чужих.
кожен робить свою справу. й бажано, щоб професіонально

й пам'ятати що межа між веселими оповіданнями та самовихвалянням - дуже тонка.

краще публікуй далі частини з «Пригоди бравого вояка Успіха» ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:05

  Andrey2512 написав:Народ, мне одному кажется странным, что русские так быстро драпают? Что происходит?

Где-то ждать подвох? Или стоить уверовать в чистую перемогу

В рашкованів вже згадали Товстого)):
*из "Войны и Мира" Толстого:

"В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были разбиты. "

А так стосовно *подвоха* -- вони тішать себе думкою, що витягли ЗСУ з укріплених районів і тепер будуть бити з меншими втратами.
Наче не бачать, що ЗСУ після повномасштабного нападу стабілізували лінію фронту не по укріпрайонах.
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:17

  Andrey2512 написав:Народ, мне одному кажется странным, что русские так быстро драпают? Что происходит?

Где-то ждать подвох? Или стоить уверовать в чистую перемогу

Они выстраивают новую линию фронта по естественным препятствиям.
Сказано же: плановый отход)))
Похоже, у них уже "запланировано" и на юге поэтапно отползать в Крым. Не зря же они сейчас ЗАЭС гробят.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 11 вер, 2022 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:17

Відповідаючи на запитання, що може вважатися перемогою України у війні, Резніков сказав: "Повне відновлення суверенітету станом на 1991 рік. А це означає, що Крим, Донбас це Україна. Росіяни мають заплатити за знищені міста. Повернення до кордону 24 лютого у цій історії людства вже немає".

На його думку, обов'язковою умовою є також проведення трибуналу над воєнними злочинцями, який, за його словами, краще провести у Маріуполі чи Харкові за прикладом Нюрнберзького трибуналу.

Закінчення війни, сказав він, означатиме "прийняття капітуляції Росії", а "як оформити юридично акт капітуляції Росії – ми придумаємо".
https://interfax.com.ua/news/general/857930.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:20

  Starikan написав:
  edvardd написав: На пункте пропуска пески под логачевкой (белгородская область) критическая ситуация — количество пытающихся с**баться коллаборантов и пособников русни просто запредельное. Бегут из Харьковской области, бегут из Бердянска и Херсона, и из Донецка в том числе
Детали: бегут те, кто получал российские паспорта.
Бегут те, кто сотрудничал с оккупантами и выдавал семьи участников АТО.
Бегут те, кто поверил, что россия пришла на территорию Украины навсегда.
Бегите, суки.

Дай Бог, навсегда избавимся от руZZо-ватной швали. Пусть даже это будет несколько млн.

Не факт что их там будут кормить, но факт что будут регулярно пиzдить
Шоб знали своё место у параши
Так что потопают херсонские арбузы и тюлечку с Привоза обратно жрать
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:47

  detroytred написав:Відповідаючи на запитання, що може вважатися перемогою України у війні, Резніков сказав: "Повне відновлення суверенітету станом на 1991 рік. А це означає, що Крим, Донбас це Україна. Росіяни мають заплатити за знищені міста. Повернення до кордону 24 лютого у цій історії людства вже немає".

На його думку, обов'язковою умовою є також проведення трибуналу над воєнними злочинцями, який, за його словами, краще провести у Маріуполі чи Харкові за прикладом Нюрнберзького трибуналу.

Закінчення війни, сказав він, означатиме "прийняття капітуляції Росії", а "як оформити юридично акт капітуляції Росії – ми придумаємо".
https://interfax.com.ua/news/general/857930.html

Навряд чи москалі капітулюють, навіть якщо ми повернемо усі території на 1991 рік і зупинимось на своїх кордонах. Будуть обстрілювати наші території, так як зараз обстрілюють Сумську, Чернігівську області. Пуйло, скоріш усього пристрелять, а владу захоплять ще більш відморожені гіркіни. Можливо підпишуть якийсь папірець про перемир’я, відгородяться від усього світу і почнуть накопичувати сили для нової війни.
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