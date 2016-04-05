edvardd написав:объясняю на пальцах- разгромленные соединения выводятся в роисю на доукомплектацию мобиками
Плюс есть ещё одна причина. Пока бурятик лечится в госпитале без ноги или пропал без вести, он в списках подразделения и части. А это значит, что на его место нельзя поставить новое тело. Отсюда, имхо,и развертывание новых частей в рейхе. Чтобы мясо было откуда брать.
otg написав:Но указ, я так понимаю, это о другом
Не факт. Указ увеличивает предельную численность. Один из путей ее увеличения , сделать из кадра развернутую. Более длинный путь - сформировать с нуля новую часть.
Рашковани самі не знають, що в них там в реальності відбувається з чисельністю частин та особового складу. Рік тому шойгу заявив про створення 20 нових з'єднаннь та частин в Західному військовому окрузі.
У 2008-12 роках вони зменшували кількість частин, але наповнювали штат тих, які залишилися.
Останнім часом знов ріст кадрірованних частин: "При этом, что показательно, численность вооруженных сил России растет совсем не так быстро, если вообще растет. Из этого следует, что значительная часть этих соединений, если они действительно и формируются, то, в основном, на бумаге. То есть, это кадрированные части».
Shaman написав:но ты так топишь, что потерь у Раши мало.
Я всегда за объективность и не люблю когда кто то выдает желаемое за действительность. Даже если оно сильно желаемое. Я больше склонен доверять западным разведкам, ибо их инфа в большинстве подтверждалась. Наши же считают на абум, а генерал вообще не понятно кто он и что он, от куда у него инфа.
Ви не за обєктивність Ви свідомо чи за гроші - лєте воду на млин ворога На цих сторінках є три таких яскравих Лад - з його - єсть хорошиє рускиє Отг - з його - єсть плохіє украинци Юристкостя з його - чіпляюсь до всього що заперечує успіхи України
otg написав:Ну думаю рано или поздно мы узнаем. Шило в мешке не утаишь. Но пока, я так понимаю по указу у них действий ноль. Так или иначе пока все доукомплектование краткосрочниками.
Так а що тут дивитись, якщо ви самі вже все побачили:
otg написав:Так они так и делают набирая краткосрочных контрактников
Але щоб їх брати в кадровану частину , треба розгорнути цю частину з одночасним збільшенням законодавчо визначеної чисельності вермахта.
Andrey2512 написав:Народ, мне одному кажется странным, что русские так быстро драпают? Что происходит?
Где-то ждать подвох? Или стоить уверовать в чистую перемогу
Вони вірно оцінити масштаб катастрофи, якщо не драпати. Я так розумію ГШ за допомогою західної розвідки все добре розрахував і по нотам розіграв цю п'єсу. Єдине, що мене трохи засмучує, що мішок з-під Ізюму в більшості вислизнув. Там ще бої, але більша частина таки залишила район. Звичайно буде купа напівсправної кинутої техніки, будуть ті, хто своєчасно не знявся в полях без зв'язку і вони потраплять в полон. Але хотілось масштабнішого приниження армії рейху.
Andrey2512 написав:Народ, мне одному кажется странным, что русские так быстро драпают? Что происходит?
Где-то ждать подвох? Или стоить уверовать в чистую перемогу
В рашкованів вже згадали Товстого)): *из "Войны и Мира" Толстого:
"В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были разбиты. "
А так стосовно *подвоха* -- вони тішать себе думкою, що витягли ЗСУ з укріплених районів і тепер будуть бити з меншими втратами. Наче не бачать, що ЗСУ після повномасштабного нападу стабілізували лінію фронту не по укріпрайонах.
Відповідаючи на запитання, що може вважатися перемогою України у війні, Резніков сказав: "Повне відновлення суверенітету станом на 1991 рік. А це означає, що Крим, Донбас це Україна. Росіяни мають заплатити за знищені міста. Повернення до кордону 24 лютого у цій історії людства вже немає".
На його думку, обов'язковою умовою є також проведення трибуналу над воєнними злочинцями, який, за його словами, краще провести у Маріуполі чи Харкові за прикладом Нюрнберзького трибуналу.
edvardd написав: На пункте пропуска пески под логачевкой (белгородская область) критическая ситуация — количество пытающихся с**баться коллаборантов и пособников русни просто запредельное. Бегут из Харьковской области, бегут из Бердянска и Херсона, и из Донецка в том числе Детали: бегут те, кто получал российские паспорта. Бегут те, кто сотрудничал с оккупантами и выдавал семьи участников АТО. Бегут те, кто поверил, что россия пришла на территорию Украины навсегда. Бегите, суки.
Дай Бог, навсегда избавимся от руZZо-ватной швали. Пусть даже это будет несколько млн.
Не факт что их там будут кормить, но факт что будут регулярно пиzдить Шоб знали своё место у параши Так что потопают херсонские арбузы и тюлечку с Привоза обратно жрать
detroytred написав:Відповідаючи на запитання, що може вважатися перемогою України у війні, Резніков сказав: "Повне відновлення суверенітету станом на 1991 рік. А це означає, що Крим, Донбас це Україна. Росіяни мають заплатити за знищені міста. Повернення до кордону 24 лютого у цій історії людства вже немає".
На його думку, обов'язковою умовою є також проведення трибуналу над воєнними злочинцями, який, за його словами, краще провести у Маріуполі чи Харкові за прикладом Нюрнберзького трибуналу.
Навряд чи москалі капітулюють, навіть якщо ми повернемо усі території на 1991 рік і зупинимось на своїх кордонах. Будуть обстрілювати наші території, так як зараз обстрілюють Сумську, Чернігівську області. Пуйло, скоріш усього пристрелять, а владу захоплять ще більш відморожені гіркіни. Можливо підпишуть якийсь папірець про перемир’я, відгородяться від усього світу і почнуть накопичувати сили для нової війни.