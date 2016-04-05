Schmit написав:Можливо підпишуть якийсь папірець про перемир’я, відгородяться від усього світу і почнуть накопичувати сили для нової війни.
Під санкціями дуже то вже й не накопичиш... Думаю , що Захід буде робити все можливе щоб позбавити педерацію ядерної зброї. А без цього компонента - росія третьрядний гравець в цьому світі, з морем не вирішених внутрішніх проблем
detroytred написав:Відповідаючи на запитання, що може вважатися перемогою України у війні, Резніков сказав: "Повне відновлення суверенітету станом на 1991 рік. А це означає, що Крим, Донбас це Україна. Росіяни мають заплатити за знищені міста. Повернення до кордону 24 лютого у цій історії людства вже немає".
На його думку, обов'язковою умовою є також проведення трибуналу над воєнними злочинцями, який, за його словами, краще провести у Маріуполі чи Харкові за прикладом Нюрнберзького трибуналу.
Как они могут капитулировать, если Украине запрещено заходить на их территорию чтобы "не провоцировать ядерный конфликт"?
Для обычного россиянина война в Украине ощущается как война в Афганистане или Сирии - т.е. почти никак. Просто из телевизора знают, что "где-то там наши побеждают". А если бы по телевизору не сказали - они бы и не знали, что они где-то воюют. О какой капитуляции тогда речь? Для начала надо хотя бы войну объявить, потом победить, а потом требовать капитуляцию
Я уже молчу про то, что мобилизации там нет, и любой М.18-60 может прямым рейсом смотаться например в Турцию, Египет и Таиланд.
Востаннє редагувалось Earth Citizen в Нед 11 вер, 2022 11:51, всього редагувалось 1 раз.