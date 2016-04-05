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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2230223122322233
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:10

  Schmit написав:Можливо підпишуть якийсь папірець про перемир’я, відгородяться від усього світу і почнуть накопичувати сили для нової війни.
Під санкціями дуже то вже й не накопичиш...
Думаю , що Захід буде робити все можливе щоб позбавити педерацію ядерної зброї.
А без цього компонента - росія третьрядний гравець в цьому світі, з морем не вирішених внутрішніх проблем
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:40

  Andrey2512 написав:Народ, мне одному кажется странным, что русские так быстро драпают? Что происходит?

Где-то ждать подвох? Или стоить уверовать в чистую перемогу


Це як в дамбі, вода знайшла де можна протікати, от там і прориває.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:43

flyman ,вже на курсах підготовки операторів БПЛА? дамба ти..
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:44

що може вважатися перемогою

  detroytred написав:Відповідаючи на запитання, що може вважатися перемогою України у війні, Резніков сказав: "Повне відновлення суверенітету станом на 1991 рік. А це означає, що Крим, Донбас це Україна. Росіяни мають заплатити за знищені міста. Повернення до кордону 24 лютого у цій історії людства вже немає".

На його думку, обов'язковою умовою є також проведення трибуналу над воєнними злочинцями, який, за його словами, краще провести у Маріуполі чи Харкові за прикладом Нюрнберзького трибуналу.

Закінчення війни, сказав він, означатиме "прийняття капітуляції Росії", а "як оформити юридично акт капітуляції Росії – ми придумаємо".
https://interfax.com.ua/news/general/857930.html

Обком Білого Дому так не думає.
Було заявлено, що будуть боротися поки не настане "остаточна стратегічна поразка РФ"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:45

  Schmit написав:Навряд чи москалі капітулюють

Как они могут капитулировать, если Украине запрещено заходить на их территорию чтобы "не провоцировать ядерный конфликт"?

Для обычного россиянина война в Украине ощущается как война в Афганистане или Сирии - т.е. почти никак. Просто из телевизора знают, что "где-то там наши побеждают". А если бы по телевизору не сказали - они бы и не знали, что они где-то воюют. О какой капитуляции тогда речь? Для начала надо хотя бы войну объявить, потом победить, а потом требовать капитуляцию

Я уже молчу про то, что мобилизации там нет, и любой М.18-60 может прямым рейсом смотаться например в Турцию, Египет и Таиланд.
Востаннє редагувалось Earth Citizen в Нед 11 вер, 2022 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Earth Citizen
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:50

Колега багато-Z виклав відео трофеїв.
Недурно. Кожен танк - мільйони доларів.

https://www.facebook.com/10000363987885 ... 203134017/
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:02

  Hotab написав:Колега багато-Z виклав відео трофеїв.
Недурно. Кожен танк - мільйони доларів.

https://www.facebook.com/10000363987885 ... 203134017/


Видео неполное. На 2:42 отрезали кусок.
Тут полная версия, второе видео, в самом конце дополнительно несколько ОЧЕНЬ важных секунд
https://t.me/The3rdForceUA/9738
Earth Citizen
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:20

Earth Citizen , так, фільм з відкритим фіналом вийшов.
Але все одно це дуже дивно, що танки без екіпажів і без охорони, якщо припустити, що вони все-таки не кинуті.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:22

  Earth Citizen написав:
  Hotab написав:Колега багато-Z виклав відео трофеїв.
Недурно. Кожен танк - мільйони доларів.

https://www.facebook.com/10000363987885 ... 203134017/


Видео неполное. На 2:42 отрезали кусок.
Тут полная версия, второе видео, в самом конце дополнительно несколько ОЧЕНЬ важных секунд
https://t.me/The3rdForceUA/9738


Одиночный выстрел... ну и дурак, лучше бы сдался.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:35

  alex_dvornichenko написав:Одиночный выстрел... ну и дурак, лучше бы сдался.

А есть дальнейшая запись? Кто сказал, что был только "одиночный выстрел"?
Earth Citizen
 
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