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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 вер, 2022 13:04
З ранкового зведення Генштабу:
Продовжується деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько 2000 квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.
За добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 23 удари, в ході яких було знищено 4 зенітних ракетних комплекси, уражено 4 опорних пункти та 15 місць скупчення живої сили і техніки противника.
Це для тих двох бовдурів, які вчора тут з піною в роті доводили, що авіація на Харківщині гав ловила, бо вони її не чули та не бачили.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 13:33
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Додано: Нед 11 вер, 2022 13:44
«Украину уже не устроит ни сдача Россией Крыма с Донбассом, ни репарации за вторжение. Киев вместе с западными союзниками будет добиваться полной капитуляции и демилитаризации РФ», — Секретарь СНБО Украины Данилов
А РФ знает, что она воюет с Украиной? Данилов отправил какую-то "ноту", или "уведомление об объявлении войны"?
РФ знает, что она предложила платить репарации?
Может Данилов хоть агрессивный транзит перекрыл? Или брать грязные доллары от газпрома - это норм?
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Earth Citizen
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:08
Earth Citizen написав:
А РФ знает, что она воюет с Украиной? Данилов отправил какую-то "ноту", или "уведомление об объявлении войны"?
РФ знает, что она предложила платить репарации?
Может Данилов хоть агрессивный транзит перекрыл? Или брать грязные доллары от газпрома - это норм?
"Самі запропонують і самі все дадуть."
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AndriyQ
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:09
AndriyQ написав: Earth Citizen написав:
А РФ знает, что она воюет с Украиной? Данилов отправил какую-то "ноту", или "уведомление об объявлении войны"?
РФ знает, что она предложила платить репарации?
Может Данилов хоть агрессивный транзит перекрыл? Или брать грязные доллары от газпрома - это норм?
"Самі запропонують і самі все дадуть."
"Дурень думкою багатіє"
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Earth Citizen
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:13
Earth Citizen написав: AndriyQ написав: Earth Citizen написав:
А РФ знает, что она воюет с Украиной? Данилов отправил какую-то "ноту", или "уведомление об объявлении войны"?
РФ знает, что она предложила платить репарации?
Может Данилов хоть агрессивный транзит перекрыл? Или брать грязные доллары от газпрома - это норм?
"Самі запропонують і самі все дадуть."
"Дурень думкою багатіє"
Ключове питання - ХТО ДУРЕНЬ
Як на мене, той хто заручився підтримкою країн в яких ВВП становить 50% від загально світового - того дурнем точно важко назвати
А от той хто марить що 1,5% світововго ВВП можуть протистояти 50% - той також не дурень..він клінічний ідіот.
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budivelnik
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:31
Треба щось робити із орківським ТВ та радіо поблизу наших кордонів. Інакше будемо постійно одержувати новий врожай вати у прикордонних містах та селах.
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Starikan
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