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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 вер, 2022 13:04
З ранкового зведення Генштабу:
Продовжується деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько 2000 квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.
За добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 23 удари, в ході яких було знищено 4 зенітних ракетних комплекси, уражено 4 опорних пункти та 15 місць скупчення живої сили і техніки противника.
Це для тих двох бовдурів, які вчора тут з піною в роті доводили, що авіація на Харківщині гав ловила, бо вони її не чули та не бачили.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 13:33
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:08
Earth Citizen написав:
А РФ знает, что она воюет с Украиной? Данилов отправил какую-то "ноту", или "уведомление об объявлении войны"?
РФ знает, что она предложила платить репарации?
Может Данилов хоть агрессивный транзит перекрыл? Или брать грязные доллары от газпрома - это норм?
"Самі запропонують і самі все дадуть."
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:13
Earth Citizen написав: AndriyQ написав: Earth Citizen написав:
А РФ знает, что она воюет с Украиной? Данилов отправил какую-то "ноту", или "уведомление об объявлении войны"?
РФ знает, что она предложила платить репарации?
Может Данилов хоть агрессивный транзит перекрыл? Или брать грязные доллары от газпрома - это норм?
"Самі запропонують і самі все дадуть."
"Дурень думкою багатіє"
Ключове питання - ХТО ДУРЕНЬ
Як на мене, той хто заручився підтримкою країн в яких ВВП становить 50% від загально світового - того дурнем точно важко назвати
А от той хто марить що 1,5% світововго ВВП можуть протистояти 50% - той також не дурень..він клінічний ідіот.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:31
Треба щось робити із орківським ТВ та радіо поблизу наших кордонів. Інакше будемо постійно одержувати новий врожай вати у прикордонних містах та селах.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:55
Earth Citizen написав: alex_dvornichenko написав:
Одиночный выстрел... ну и дурак, лучше бы сдался.
А есть дальнейшая запись? Кто сказал, что был только "одиночный выстрел"?
Есть запись, которую выложили бойцы ВСУ, а не фашисты.. поверь, фашисты бы уже хвастались во всех пабликах, что устроили засаду.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 14:56
Starikan написав:
Треба щось робити із орківським ТВ та радіо поблизу наших кордонів. Інакше будемо постійно одержувати новий врожай вати у прикордонних містах та селах.
Може виключити марафон і передавати якісний контент?
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flyman
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:16
alex_dvornichenko написав: Earth Citizen написав: alex_dvornichenko написав:
Одиночный выстрел... ну и дурак, лучше бы сдался.
А есть дальнейшая запись? Кто сказал, что был только "одиночный выстрел"?
Есть запись, которую выложили бойцы ВСУ, а не фашисты.. поверь, фашисты бы уже хвастались во всех пабликах, что устроили засаду.
Залишилось зрозуміти, хто із раніше забанених навіки ховається під ніком "earth citizen")).
Надто вже знайома проватна риторика)).
Ніяку засаду з автоматом, коли у тебе є танки і БТРи (вийшовши з них) , не влаштовують. Це наче рицарь зняв доспєхі і влаштував засідку в бані.
Тим часом пропагандон подоляка ю каже, що ерефія отримала наказ залишити всю Харківську область.
Ну звичайно ж тепер можна казати "самі аставілі". ))
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:21
"Обещали, что Россия тут навсегда и кинули!" РФ ушла из Харьковщины и бросила тех, кто ей поверил
«Родина тебя бросит, сынок. Всегда» (с) Аркадий Бабченко
Бабченко это говорит уже хрен знает сколько лет
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:21
Andrey2512 написав:
Где-то ждать подвох? Или стоить уверовать в чистую перемогу
Много техники и боеприпасов было оставлено, как по мне. Получается, что данное событие реально застало их врасплох, что пришлось бросать и эвакуироваться.
Возможно причина банальна, что рф не состоянии удерживать эти территории и при критической ситуации всё пошло на перекосяк, что лучше их покинуть.
В любом случае, какой бы ни был "жест доброй воли", но данный поступок должен сделать хороший отпечаток в сознании армии рф и это должно так значительно повлиять на их боевой дух.
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