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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:23
Hotab написав:
Залишилось зрозуміти, хто із раніше забанених навіки ховається під ніком "earth citizen")).
Надто вже знайома проватна риторика)).
))
Во время войны нужна регистрация в интернетах с помощью документов и фейс подтверждения.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Нед 11 вер, 2022 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:23
Hotab написав:
Єдине, що мене трохи засмучує, що мішок з-під Ізюму в більшості вислизнув. Там ще бої, але більша частина таки залишила район. Звичайно буде купа напівсправної кинутої техніки, будуть ті, хто своєчасно не знявся в полях без зв'язку і вони потраплять в полон. Але хотілось масштабнішого приниження армії рейху.
Для цього потрібна наступальна техніка. Піхотою з калашами та (або) Хімарсами це не зробиш. Але наші партнери, замість передачі нам мобільних засобів, перш за все "бережуть обличчя фюрера, щоб він не дуже гнівався". Десь таке було ще на початку агресії фашистскої Італії прити Греції, коли греки пішли у контрнаступ, а посол Германії казав керівництву Греції, "щоб не дуже впиралися, а то хазяїн гнівається".
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:25
Starikan написав:
Треба щось робити із орківським ТВ та радіо поблизу наших кордонів. Інакше будемо постійно одержувати новий врожай вати у прикордонних містах та селах.
Ну з приграничними ще щось зробити можно, але ж супутникове телебачення ніяк не заблокуешь
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:26
alex_dvornichenko написав:
Во время войны нужна регистрация в интернетах с помощью документов и фейс подтверждения.
Думаєте там в паспорті буде прізв ще "вкладчик"?
Starikan написав:
Для цього потрібна наступальна техніка
Її чимало брало участь у цьому наступі.
Таки вдалося зібрати резерви.
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Hotab
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:32
Howl написав: Andrey2512 написав:
Где-то ждать подвох? Или стоить уверовать в чистую перемогу
Много техники и боеприпасов было оставлено, как по мне. Получается, что данное событие реально застало их врасплох, что пришлось бросать и эвакуироваться.
Возможно причина банальна, что рф не состоянии удерживать эти территории и при критической ситуации всё пошло на перекосяк, что лучше их покинуть.
В любом случае, какой бы ни был "жест доброй воли", но данный поступок должен сделать хороший отпечаток в сознании армии рф и это должно так значительно повлиять на их боевой дух.
Жива сила не знищена, значить буде тиснути в іншому місці.
Путін же казав, що ще по-справжньому він і не починав, і воює із золотим міліардом та НАТО
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flyman
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:37
Hotab написав:
Залишилось зрозуміти, хто із раніше забанених навіки ховається під ніком "earth citizen")).
Надто вже знайома проватна риторика)).
Позицію "Earth citizen" (правильно "World citizen"), якщо не помиляюсь, займав один з тутешніх юристів. Нік, на жаль, я забув.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:37
flyman написав:
Жива сила не знищена,
Чимало знищено.
До того ж ще йдуть бої. Там чимало їх бігає по лісам, посадкам, пробує вийти до своїх. Ще будуть і полонені, і знищені.
Результати поки ніхто не озвучує, але це була дуже вдала операція.
Але треба Флайман- оператор БПЛА! Скоро Успіху будеш допомагати наводити арту?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 11 вер, 2022 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:40
Earth Citizen написав:Airmax78
говорил, что "война не объявлена"
МНе плевать на юридические тонкости, это словоблудие удел путлера и Ко, гибнут украинцы - значит идёт война.
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:41
Earth Citizen написав:
Ви хоть повідомте Москву про війну з нею. Чи "не на часі
"Ти ходиш по дуже тонкому льодику".
Клон не протримається роки, як попередній)). По закону військового часу відразу в висок.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 15:45
Earth Citizen , зате військовий стан - так. Шльопнуть не за цапову душу. Знову потім пошту нову заводь і ото всьо)
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 11 вер, 2022 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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