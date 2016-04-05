Коли революційна влада починає шукати «ворогів народу» і зрадників серед свого ж оточення, то нерідко летять голови палких прихильників тієї ж революції. Крилатий вислів «революція поїдає своїх дітей», який належав Дантону, відображає не просто реальність кінця XVIII століття, але й закономірність революцій, які побудовані на ідеях розрухи і ліквідації здорового розкладу сил в суспільстві. Варто лише згадати Жовтневий переворот: чимало палких революціонерів провели решту свого життя в концтаборах чи були пізніше страчені тим же комуністичним керівництвом.
budivelnik написав:Ви не за обєктивність Ви свідомо чи за гроші - лєте воду на млин ворога На цих сторінках є три таких яскравих Лад - з його - єсть хорошиє рускиє Отг - з його - єсть плохіє украинци Юристкостя з його - чіпляюсь до всього що заперечує успіхи України
І єсть прапор з одною ізвіліною і то там де колись була фуражка. Ти такий бред пишеш, що я взагалі дивуюсь. Але поняти можу. Тяжке дитинство, армія та інше, інше. Тепер по темі. Українці є різні, як і руські, та інші національності. Тут йдеться про те кто в якому інфополі. Я вже казав як би ти жив раші був би ярим путінцем. Чому? Да мозгив не маєш зовсім. Як по іншому жити не знаєш. Тут любиш пороха, там би любив путєна. Да і в загалі, не пиши мені більше. Я привик спілкуватися з тими у кого рівень розвитку трошки вище чим у тих у кого за плечами, крім школи прапорів більше нічого нема.
Коли революційна влада починає шукати «ворогів народу» і зрадників серед свого ж оточення, то нерідко летять голови палких прихильників тієї ж революції. Крилатий вислів «революція поїдає своїх дітей», який належав Дантону, відображає не просто реальність кінця XVIII століття, але й закономірність революцій, які побудовані на ідеях розрухи і ліквідації здорового розкладу сил в суспільстві. Варто лише згадати Жовтневий переворот: чимало палких революціонерів провели решту свого життя в концтаборах чи були пізніше страчені тим же комуністичним керівництвом.
В Україні так само буде. Скоріше б прийти до "нового дивного миру"